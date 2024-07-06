Мали, Нигер и Буркина-Фасо создали оборонный Альянс государств Сахеля

Фото: iStock/PeterHermesFurian
Мали, Нигер и Буркина-Фасо подписали хартию о создании оборонной конфедерации Альянс государств Сахеля. Об этом сообщают РИА Новости. По их данным, документ визировали на трехстороннем саммите в столице Нигера Ниамее с подписями глав государств: полковника Ассими Гоита из Мали, бригадного генерала Абдерахмана Тчиани из Нигера и Ибрагима Траоре из Буркина-Фасо.
Ранее Мали, Нигер и Буркина-Фасо вышли из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). По словам представителей государств, это произошло потому, что сообщество «находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов».
До этого ЭКОВАС ввело санкции против каждой из трех стран и отстранило их от участия в сообществе и Африканском союзе. Причиной тому назвали приход военных к власти в Нигере, Буркина-Фасо и Мали.
Читайте также:
Нейтральный статус не помешает: В Молдавии высказались о партнёрстве с НАТО
Президент Грузии обвинила правительство в отмене совместных военных учений с США
Ударная группа кораблей ВМФ РФ с фрегатом «Адмирал Горшков» покинули Венесуэлу
Данил Пономарев