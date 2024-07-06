Песков: Путин и Моди проведут переговоры в Москве в узком и расширенном составах

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве проведут переговоры в узком и расширенном составах. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова сообщил журналист Павел Зарубин.
«Это будет официальный визит. И мы надеемся, что главам удастся пообщаться и в неформальной обстановке. И состоятся конечно переговоры и в узком составе, уже непосредственно в Кремле, и в расширенном составе - в составе делегаций», – пояснил Дмитрий ПесковРанее пресс-служба Кремля сообщала, что премьер Индии Нарендра Моди посетит Россию с официальным визитом 8-9 июля. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что это будет одна из первых, если не самая первая зарубежная поездка главы индийского правительства после выборов, в ходе которой стороны обсудят весь спектр многогранных взаимоотношений между Индией и Российской Федерацией.
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