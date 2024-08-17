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По всему Ливану полностью отключилось электричество из-за нехватки топлива на последней производственной группе на электростанции. Об этом сообщает энергокомпания Électricité du Liban. Все запасы энергоносителей оказались исчерпаны, говорится в сообщении.
«Последняя производственная группа электростанции Аз-Захрани, остававшаяся на электросети, полностью вышла из строя из-за исчерпания запасов, что привело к полному прекращению подачи электроэнергии на всей территории Ливана», — указано в заявлении.По данным РИА Новости, проблема с электричеством в Ливане сохраняется с завершения гражданской войны в 1990 году. С тех пор, сообщает агентство, населению включали свет от двух часов в сутки до восемнадцати в разные периоды. Отмечается, что поставщики дизельных генераторов, которые помогают людям бороться с отключениями, мешают разрешению энергокризиса в стране, лоббируя свой бизнес.
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