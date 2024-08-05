Ливан вторгся в воздушное пространство Израиля

Фото: iStock/allanswart
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск множества ракет со стороны Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе войска.
Отмечается, что в течение часа в Верхней Галилее звучали сирены ракетной опасности. После этого было зафиксировано большое количество подозрительных воздушных целей, которые пересекали воздушное пространство Израиля со стороны Ливана.
В ответ на это ЦАХАЛ запустил несколько ракет-перехватчиков в направлении ливанских объектов. Однако одна из ракет всё же упала на территории региона, вблизи с Айелет-ха-Шахаром.
В результате ливанской атаки были ранены израильские офицер и солдат, которых экстренно эвакуировали.
После обстрела на месте прилёта вспыхнул пожар, который в настоящее время ликвидируют пожарные Израиля.
Читайте также:
Израиль готовится к вероятной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы»
В Израиле предложили идею превентивного удара по Ирану
Пентагон перебросит истребители F-22 для сдерживания атаки Ирана на Израиль
В ответ на это ЦАХАЛ запустил несколько ракет-перехватчиков в направлении ливанских объектов. Однако одна из ракет всё же упала на территории региона, вблизи с Айелет-ха-Шахаром.
В результате ливанской атаки были ранены израильские офицер и солдат, которых экстренно эвакуировали.
После обстрела на месте прилёта вспыхнул пожар, который в настоящее время ликвидируют пожарные Израиля.
Читайте также:
Израиль готовится к вероятной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы»
В Израиле предложили идею превентивного удара по Ирану
Пентагон перебросит истребители F-22 для сдерживания атаки Ирана на Израиль
Анастасия Чинкова