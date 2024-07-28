Израильиские истребители атаковали Ливан

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Израильские истребители атаковали города и деревни в южной части Ливана, сообщает телеканал Al Manar.
Согласно сообщению, атакам подверглись города Эль-Хиям, Кфар-Кила, Аббасия и Бурдж аш-Шимали. Израильские войска также выпустили ракеты по деревне Тейр Харфа.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ливанское шиитское движение «Хезболла» заплатит самую высокую цену за обстрел деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.
До этого «Хезболла» объяснила ООН причины взрыва на Голанах. Согласно докладу, взрыв был вызван попаданием израильской ракеты ПВО в футбольное поле.
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Нетаньяху обратился к «Хезболле» с угрозой после обстрела Голанских высот
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ливанское шиитское движение «Хезболла» заплатит самую высокую цену за обстрел деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.
До этого «Хезболла» объяснила ООН причины взрыва на Голанах. Согласно докладу, взрыв был вызван попаданием израильской ракеты ПВО в футбольное поле.
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Нетаньяху обратился к «Хезболле» с угрозой после обстрела Голанских высот
Александр Климов