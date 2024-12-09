Спецтехника ликвидирует последствия снегопада в Подмосковье в усиленном режиме

Видео: пресс-служба Минчистоты МО
Специальная техника региональных операторов Подмосковья перешла на усиленный режим работы в связи с ликвидацией последствий снегопада. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Из-за обильных осадков, прошедших в регионе в минувшие выходные, длительность перевозки отходов мусоровывозящей увеличена на два – три часа. Первые экипажи вышли на маршруты в воскресенье 6 утра.
В Минчистоты напомнили, что за перекрытие доступа спецтехники к контейнерным площадкам налагается административный штраф, а автомобиль эвакуируют.
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«Для перевозки отходов задействованы мусоровозы, бункеровозы и ломовозы. Значительные помехи для спецтранспорта создают автомобили, припаркованные у контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов. Часто мусоровозы вынуждены несколько раз возвращаться к контейнерам из-за перекрытого проезда. Это сбивает график и ведёт к перенакоплению», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В Минчистоты напомнили, что за перекрытие доступа спецтехники к контейнерным площадкам налагается административный штраф, а автомобиль эвакуируют.
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Лора Луганская