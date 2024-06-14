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По заявкам жителей Подмосковья отремонтировали почтовые ящики в 400 подъездах

14 июня 2024, 20:05
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Подмосковные управляющие компании с начала года отремонтировали по заявкам жителей почтовые ящиков примерно в 400 подъездах многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области


«Со временем почтовые ящики выходят из строя: ломаются дверцы, замки требуют замены, краска стирается. Инспекторы с начала текущего года проконтролировали отработку около 400 задач по ремонту ящиков для корреспонденции в подъездах региона. Обслуживает почтовые ящики управляющая компания дома», – пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что если требуется ремонт или замена почтовых ящиков, нужно обратиться в свою управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Узнать свою управляющую компанию можно на сайте.

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#жители
Путин пообещал предложить работу ушедшему на СВО экс-мэру Краснодара
Путин пообещал сделать предложение по работе ушедшему на СВО мэру Краснодара
14 июня 2024, 20:21

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пообещал сделать предложение по работе экс-мэру Краснодара, депутату Госдумы Евгению Первышову.
Об этом российский лидер заявил во время встречи с участниками программы «Время героев».

После выступления Путин спросил у одного из участников, где тот работал до мобилизации. Выяснилось, что Первышов был и остается депутатом Госдумы.

Осенью 2022 года он согласовал решение с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и отправился на фронт добровольцем. Первышов вернулся с СВО осенью 2023 года.

Первышов был избран от Краснодара, где был мэром с 2016 года по 2021 год.

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#владимир путин
#подмосковье
#краснодарский край
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Для жителей Подмосковья составили список автобусных маршрутов к грибным местам
14 июня 2024, 19:46

Фото: Istockphoto / Marco_de_Benedictis

В Московской области стартовал летний грибной сезон. Подмосковный Минтранс выложил список маршрутов общественного транспорта, на котором можно добраться до мест тихой охоты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ориентиром для грибников могут служить железнодорожные станции, до которых можно доехать на пригородных поездах и на автобусах. Больше всего грибов в этом году заметили у станций Белорусского направления, таких как Сушинская, Петелино, Портновская, Тучково и Дорохово. Там растут подосиновики, подберёзовики и белые грибы. До некоторых станций можно доехать и на восьми автобусных маршрутах.

Второе направление сбора грибов – Волоколамское. Добраться до грибных мест можно, доехав до остановки «Станция МЦД Опалиха». Туда следуют пять маршрутов.

В Наро-Фоминском округе грибные места расположены у станции Победа, до которой можно доехать автобусами маршрута №55.

В Подольске тоже есть хорошие места для сбора грибов – доехать туда можно на пригородных поездах до станции Львовской и на автобусах пяти маршрутов.

Список всех маршрутов можно найти на сайте Минтранса Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, на всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

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#подмосковье
#московская область
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Следственный комитет попросил продлить арест экс-замминистра обороны Иванову
14 июня 2024, 19:39

Фото: istockphoto/Marvin Samuel Tolentino Pineda

В Басманный районный суд города Москвы поступило ходатайство следователя. В нём содержится запрос о продлении срока содержания под стражей бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.
Бывшему замминистра, курировавшему в оборонном ведомстве работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, напоминает РИА Новости. Изначально он был арестован до 23 июня.

По версии следствия, Тимур Иванов вступил в сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны. Ему вменяю в вину получение взяток на сумму около миллиарда рублей. Сам экс-замминистра вину не признаёт.

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#взятка
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Испанские слизни в Подмосковье: чем опасны, как бороться, советы экспертов
14 июня 2024, 19:29

Фото: Istockphoto / xiao zhou

В телеграм-каналах появились сообщения о том, что в Москве и Подмосковье заметили испанских слизней, опасных для человека и для урожая. Этот слизень – инвазивный для столичного региона вид, сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Откуда взялись испанские слизни

Фото: Istockphoto / Wirestock

По словам специалиста, оранжевого слизня завезли около 10 лет назад, скорее всего, с посадочным материалом из европейских питомников.
«Оценить его влияние на нашу экосистему в полной мере пока невозможно, так как ещё нет комплексных научных исследований. Однако считаю, что говорить о засилье испанских слизней в Москве пока не приходится. Наши зимы, в отличие от европейских, для них жёсткие. В холодное время выживают далеко не все слизни», – рассказал Кунафин РИА Новости.
По другим предположениям, испанских слизней завезли с партиями фруктов и овощей из Европы. Часть, возможно, попала в природу из домашних террариумов.

Опасность для человека и урожая

Фото: Istockphoto / Alexandr Lebedko

Оранжевые испанские слизни отличаются прожорливостью, активно размножаются и угрожают урожаю овощей и фруктов. Кроме того, из-за своей всеядности они являются переносчиками паразитов, вирусов и бактерий, вызывающих в том числе менингит.

Как отметила садовник Ботанического сада МГУ Мария Цикура, испанский слизень – брюхоногий моллюск отряда лёгочных улиток. Длина тела взрослой особи может достигать 12 см, а окрас варьируется от коричневого до ярко-оранжевого. По словам Цикуры эксперта, это главный вредитель Европы.
«Нашествие испанского слизня опасно и для человека. Из-за своих пищевых пристрастий он становится переносчиком различных инфекций, в числе которых кишечная палочка, а также гельминты и нематоды», – пояснила эксперт РИАМО.

Как бороться с испанскими слизнями

Фото: Istockphoto / Ryhor Bruyeu

Размножение оранжевых испанских слизней в подмосковных огороды можно остановить собственными силами, рассказал «Радио 1» председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.
«Для борьбы со слизнями нужно в первую очередь навести порядок на участке, чтобы не было ни сорняков, ни запущенных мест. Канавы должны быть окошены, так как заросли сорняков – заповедник для слизней. Там они размножаются, откармливаются и расползаются по всему участку и повреждают всё, что попадётся на пути», – предупредил Туманов.
Для борьбы со слизнями можно расставить ловушки, продолжил садовод.

«Надо прикопать консервную банку, налить в неё немного воды, а лучше пива. Слизни чувствуют этот запах и собираются там днём. Дело в том, что днём слизень активно ползать не может, он теряет слизь. Поэтому в солнечный день он ищет укрытие и заползает туда. А ловушки – лучшее укрытие. Днём их надо регулярно проверять, выбирать оттуда слизней и уничтожать», – посоветовал собеседник «Радио 1».
Можно использовать и отравленные приманки. Однако не стоит делать их самостоятельно – лучше купить в магазине.

«Имейте в виду, что эта приманка – высокого класса опасности и для теплокровных, поэтому работайте в печатках и раскладывайте её так, чтобы кошки, собаки и птицы не могли её попробовать, потому что они могут отравиться», – отметил Туманов.
Можно использовать и такие методы, как «ночная охота».

«Слизни – каннибалы, и своего собрата они съедят с огромным удовольствием. Это можно использовать, чтобы их уничтожать. Если вы выходите ночью с фонариком, давите на дорожке этих слизней, то на это место через 10-15 минут сползутся ещё несколько. Вы их хватаете и давите», – заключил эксперт.
Некоторые дачники советуют разводить кур и уток, чтобы птицы помогли избавиться от вредителей естественным путём.

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#сад
#садовод
#подмосковье
#московская область
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В Италии задержан бывший вице-губернатор Кемеровской области Дмитрий Чиракадзе
14 июня 2024, 18:28

Фото: istockphoto/Gennaro Leonardi

В Италии местные правоохранители задержали основателя портала «Право.ру» и бывшего вице-губернатора Кемеровской области Дмитрия Чиракадзе. Он проходит по делу об организации побега сына экс-губернатора Красноярского края из-под домашнего ареста.
О задержании Чиракадзе по обвинению в организации побега Артёма Усса сообщили итальянские издания L'Unione Sarda и Corriere della Sera. Как пишут журналисты, на Чиракадзе вышли после того, как один из арестованных членов группы, помогавшей Уссу в побеге, рассказал следователям, что за помощью к нему обратилась жена Усса Марина Ягодина и гражданин России, называвший себя Димой. Ягодина в 2023 году была также помещена под домашний арест в Италии, но смогла вылететь в Россию за несколько дней до побега мужа.

Артём Усс был задержан в октябре 2022 года по запросу США. Американские власти обвиняли его в закупке подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий, а также в незаконных сделках и отмывании денег. Из-под домашнего аресты сын красноярского экс-губернатора сбежал после того, как миланский суд принял решение о его экстрадиции в Соединённые Штаты. Свой побег Усс объяснил тем, что не верит в американское правосудие.

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#суд
#сша
#арест
#журналисты
#сын
#италия
#губернатор
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В Кашире капитально отремонтируют коллектор очистных сооружений
14 июня 2024, 18:10

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт сбросного коллектора очистных сооружений проведут в деревне Терново-1 городского округа Кашира, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт сбросного коллектора от очистных сооружений «Терново-1». Протяжённость составляет 1871 погонный метр» — говорится в сообщении.
Начальная стоимость лота: 92 миллиона 703 тысячи 617 рублей 78 копеек. Ремонт будет проводиться в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование предусмотрено из областного бюджета и бюджета округа. Заявки принимаются до 27 июня.

Капитальный ремонт коллектора должен быть завершён в 2025 году.

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#капитальный ремонт
#капремонт
#очистные сооружения
#кашира
#комитет по конкуретной политике мо
#торги
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В Ступине выявили виновного в сбросе строительного мусора на чужой участок
14 июня 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Личность водителя самосвала, нелегально сбрасывающего строительный мусор на чужой участок в селе Ивановское городского округа Ступино, удалось установить в ходе контрольного мероприятия, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Жалобу на организацию нелегальной свалки подали местные жители. В ходе мероприятия был установлен гражданин, который, управляя самосвалом «КамАЗ», сбрасывал отходы. Нарушителя привлекли к административной ответственности», — рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Предупреждение получила и владелица участка, так как она не обеспечила сохранность земель: участок был не огорожен и никак не защищён от въезда мусоровоза.

В министерстве напомнили, что ответственность за состояние и целевое использование земли несёт её владелец, и в случае нарушений ему грозят крупные расходы.

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#земельные участки
#свалка
#строительный мусор
#минэкологии мо
#тихон фирсов
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Губернатор Воробьёв анонсировал выход на подмосковные маршруты 40 новых автобусов
14 июня 2024, 17:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На подмосковные маршруты выйдут 40 новых автобусов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Новые транспортные средства будут курсировать в городских округах Ленинский, Реутов, Щёлково, Одинцовский, Пушкинский, Химки, Дмитровский и Талдомский.
Комфортабельные ЛиАЗы 5292 созданы на Ликинском автобусном заводе городского округа Орехово-Зуевский. Это низкопольный автобус большого класса для эксплуатации в городах с высоким пассажиропотоком. На днях они поступили в автопарки.

«Автобусы остаются самым востребованным и доступным общественным транспортом в Подмосковье. Ежедневно на маршруты Мострансавто выходят почти 5 тыс. единиц техники. Основной запрос жителей – на автобусы среднего и большого классов, именно их мы и стараемся закупать. На днях шести нашим межрайонным транспортным предприятиям передали 40 новеньких ЛиАЗов. В этом году поставят ещё 310 таких машин», – пояснил Воробьёв.
В салонах новых автобусов с 32 до 41 увеличено количество посадочных мест. Это эргономичные мягкие кресла с ремнями безопасности, высокой спинкой, удобными подлокотниками, сетчатыми карманами и откидными столиками. В салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить вещи. Все это позволяет ЛиАЗам 5292 работать на городских и на пригородных маршрутах.

Такие автобусы вмещают 100 пассажиров. Они оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки мобильных телефонов. В салоне выделены специальные места для инвалидных колясок.

До конца лета запланирована поставка ещё 310 ЛиАЗов в пригородном исполнении, а также 104 междугородних автобуса китайского производителя Foton.

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#подмосковье
#московская область
#автобусы
#андрей воробьёв
#губернатор
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Врач из Шатуры получил сертификат на земельный участок
14 июня 2024, 17:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Кардиолог Александр Савостин из Шатуры получил сертификат на земельный участок, документ врачу вручил заместитель главы округа Василий Косолапов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Получение сертификата по программе губернатора очень мотивирует на дальнейшую активную и качественную работу в родном округе. Благодарю за поддержку шатурскую администрацию», — сказал Савостин.
Александр Савостин работает врачом уже более 40 лет. Он рассказал, что решение подать заявку на участие в губернаторской программе «Земля врачам» было принято на семейном совете. На полученном участке Савостин собирается построить дом.

В администрации напомнили, что с начала года в округе Шатура сертификаты на землю получили уже три медика.

Программа «Земля врачам» была запущена в регионе в 2021 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#шатура
#земля врачам
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