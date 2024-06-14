По заявкам жителей Подмосковья отремонтировали почтовые ящики в 400 подъездах

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Подмосковные управляющие компании с начала года отремонтировали по заявкам жителей почтовые ящиков примерно в 400 подъездах многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
«Со временем почтовые ящики выходят из строя: ломаются дверцы, замки требуют замены, краска стирается. Инспекторы с начала текущего года проконтролировали отработку около 400 задач по ремонту ящиков для корреспонденции в подъездах региона. Обслуживает почтовые ящики управляющая компания дома», – пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что если требуется ремонт или замена почтовых ящиков, нужно обратиться в свою управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Узнать свою управляющую компанию можно на сайте.
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Лора Луганская