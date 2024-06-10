В подъездах и подвалах Подмосковья провели 750 мероприятий по борьбе с грызунами и насекомыми

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Более 750 мероприятий по борьбе с вредителями провели в регионе под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Управляющие организации ликвидировали грызунов и насекомых в подъездах и подвалах Подмосковья. Дезинсекция и дератизация мест общего пользования – ответственность управляющей компании.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В ведомстве напомнили, что, заметив грызунов в доме, следует сообщить об этом в свою управляющую компанию. Если же управляющая организация бездействует, нужно оставить заявку на портале ЕДС МО.
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«Установлена частота проведения таких мероприятий в многоквартирных домах. Согласно «СанПиН», необходимо проводить плановые обследования мест общего пользования раз в месяц, а также внеплановые обработки при обнаружении вредителей», – уточнил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В ведомстве напомнили, что, заметив грызунов в доме, следует сообщить об этом в свою управляющую компанию. Если же управляющая организация бездействует, нужно оставить заявку на портале ЕДС МО.
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Лора Луганская