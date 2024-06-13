Нарушителей правил перевозки строительных отходов в Подмосковье оштрафовали на 80 млн рублей

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Штрафы за перевозку строительных отходов в Подмосковье с начала года достигли 80 млн рублей. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В этом году камеры дорожной сети зафиксировали в регионе нарушения со стороны 1 тыс. перевозчиков без талона на транспортировку такого вида отходов. Все они были оштрафованы
По данным пресс-службы, чаще всего нарушения фиксируют на автодороге А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» и возле Рогачёвского шоссе на северном объезде Лобни. В Дмитрове с начала марта выписали 129 постановлений на 20,6 млн. рублей водителям, не имеющим талона на перемещение строительных отходов.
В министерстве напомнили, что в Подмосковье для законной перевозки таких отходов нужно получить специальное разрешение ОССиГ. Без него перевозчика придётся оштрафовать. Оформить разрешение можно на региональном портале госуслуг.
Читайте также:
В подъездах и подвалах Подмосковья провели 750 мероприятий по борьбе с грызунами и насекомыми
Подмосковные УК ликвидировали захламление 2 тыс. мест общего пользования
Подмосковная система «Безопасный регион» выявила за месяц 350 сбросов мусора из автомобилей
«Камеры круглосуточно фиксируют нарушителей и отправляют им штрафы по упрощённой системе. С начала года их сумма составила около 80 млн рублей. Министерство проводит информационную и разъяснительную работу в этой области как с физическими, так и с юридическими лицами. Предполагается, что это позволит минимизировать такие нарушения», – заявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
По данным пресс-службы, чаще всего нарушения фиксируют на автодороге А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» и возле Рогачёвского шоссе на северном объезде Лобни. В Дмитрове с начала марта выписали 129 постановлений на 20,6 млн. рублей водителям, не имеющим талона на перемещение строительных отходов.
В министерстве напомнили, что в Подмосковье для законной перевозки таких отходов нужно получить специальное разрешение ОССиГ. Без него перевозчика придётся оштрафовать. Оформить разрешение можно на региональном портале госуслуг.
Читайте также:
В подъездах и подвалах Подмосковья провели 750 мероприятий по борьбе с грызунами и насекомыми
Подмосковные УК ликвидировали захламление 2 тыс. мест общего пользования
Подмосковная система «Безопасный регион» выявила за месяц 350 сбросов мусора из автомобилей
Лора Луганская