Подмосковные УК ликвидировали захламление 2 тыс. мест общего пользования

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Подмосковные управляющие компании по заявкам жителей ликвидировали захламление 2 тысяч мест общего пользования и межквартирных холлов. Им содействовали инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Захламление мест общего пользования – одна из главных проблем многих управляющих организаций. Именно они отвечают за поддержание должного состояния общего имущества многоквартирных домов. Захламление может привести к несоблюдению правил пожарной безопасности и санитарных норм. В случае выявления подобных нарушений УК могут быть оштрафованы», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Он добавил, что одновременно собственники должны помнить, что общедомовое имущество принадлежит всем жильцам, а не является их частной собственностью. Поэтому хранить личные вещи в местах общего пользования категорически запрещено.
Как отметили в министерстве, при обнаружении нарушений УК направляет собственнику предписание, в котором просит переместить личные вещи в специально отведённые места. Если соседи по подъезду хранят вещи за пределами квартиры, нужно сообщить об этом в свою управляющую компанию.
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Лора Луганская