Умер каскадер Владимир Жариков

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В возрасте 85 лет умер российский каскадер Владимир Жариков, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
Жариков был почетным кинематографистом России, кандидатом философских наук, актером, каскадером, поэтом и прозаиком, а также членом Союза кинематографистов России. В его творческой биографии более 80 актерских работ, среди которых фильмы «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Пираты ХХ века».
Он также трижды участвовал в трюках в фильме «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина, заменяя милиционершу, официантку и Фокса в сценах драки. В 1980-е годы Жариков основал в Одессе школу каскадерского мастерства, проработал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер» и организовал частную кинофирму «Мустанг».
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