Запрет на выезд из РФ действует по 375 тыс дел о взыскании долгов с москвичей
Запрет на выезд за пределы России затронул почти 375 тысяч москвичей. Об этом пишет РИА Новости.
Главный судебный пристав столицы Николай Коновалов сообщил о действующих ограничениях в рамках исполнительных производств о взыскании.
На 1 декабря в ГУ ФССП по Москве зарегистрированы значительные суммы задолженности. Актуальную информацию о долгах можно найти на сайте службы. Помимо этого, личный кабинет на «Госуслугах» позволяет в реальном времени проверить наличие ограничений на выезд.
Снять запрет возможно только после полного погашения. Это создает серьезные проблемы для многих граждан, желающих покинуть страну.
