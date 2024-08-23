Победила в лотерее, но живет на пособия: почему выигравшей 90 млн девушке сейчас нечем кормить детей

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В 2003 году 16-летняя британка Келли Роджерс выиграла в лотерее почти два миллиона фунтов стерлингов (90 млн рублей), чем прославилась на всю Англию. Девушка вскоре приобрела элитное жилье и исполнила свою самую заветную мечту, однако, как оказалось, эта сказка имела печальный финал. О том, как сложилась судьба юной миллионерши расскажет редакция «Радио 1».
16-летняя британка выиграла в лотерею
Получив выигрыш, Келли Роджерс покинула родительский дом и переехала в роскошный особняк, который приобрела за 180 тысяч фунтов. Затем британка исполнила свою давнюю мечту и сделала операцию по увеличению груди. Вскоре девушка встретила свою настоящую любовь. Казалось бы, жизнь начала налаживаться, но не тут-то было. Из-за внезапно свалившегося богатства девушка пристрастилась к запрещенным веществам.
Позже она призналась журналистам, что потратила на наркотики 250 тысяч фунтов — сумму, превышающую стоимость ее дома.
Однако даже эти расходы бледнеют на фоне того, сколько денег «одалживали» у Роджерс ее друзья.
«Некоторые просили у меня деньги на новые автомобили или учебу, и я просто не могла отказаться, хотя понимала, что рядом много случайных людей», — рассказывала британка.
Она также поделилась историей, когда на одной из вечеринок кто-то вынул из ее сумочки банковскую карту, и все начали расплачиваться ею за смартфоны и ноутбуки. В этот же период исчез возлюбленный девушки, оставив ее с маленькими детьми.
«В итоге 550 тысяч фунтов ушло на жилье для всей семьи, 300 тысяч — на одежду, макияж и татуировки, 250 тысяч — на путешествия за границу, 190 тысяч — на подарки родственникам и так далее», — подсчитала свои растраты девушка.
Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh
ДТП и наркотики
Британская пресса вскоре забыла о Роджерс, пока некоторое время назад она вновь не привлекала к себе внимание.
33-летняя мать четверых детей Келли Роджерс потеряла контроль над своим внедорожником, съехала с дороги и врезалась в ограждение на ферме. Прибывшие полицейские столкнулись с её неадекватным поведением: Келли попыталась сбежать, и правоохранителям пришлось применить силу, используя перцовый баллончик, чтобы её успокоить. Результаты экспресс-теста на наркотики подтвердили, что недавно девушка принимала запрещённые вещества.
В конечном итоге, у бывшей миллионерши отобрали водительские права на 22 месяца, а половину этого срока ей запрещено покидать дом после наступления ночи — соблюдение этого комендантского часа будет контролироваться специальным браслетом на её лодыжке. Из её прежнего богатства осталась только скромная дача и машина. Теперь девушке не хватает доходов, чтобы обеспечить четверых детей, поэтому она недавно подала заявление на получение государственной помощи.
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Анастасия Хохлова