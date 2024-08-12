Скрывала выигрыш даже от мамы: россиянка рассказала, на что потратила лотерейные 94 млн рублей

Фото: iStock/Chanatiptravel
Россиянка выиграла в лотерею баснословную сумму и больше пяти лет скрывала это от родных и близких.
Всё произошло в сентябре 2015 года. Ольге Устиновой дали лотерейный билет в магазине на сдачу. Она положила его в сумку и вспомнила только через месяц. Из интереса она решила проверить номер билета в интернете. Не поверив своим глазам, ещё несколько раз ввела номер и поняла, что выиграла 94 миллиона 382 тысячи 263 рубля.
Удалось выяснить, что вероятность выигрыша в этой версии лотерей слишком низкая – всего 1 к 8 145 060, поэтому девушке невероятно повезло.
В тот момент она жила в Благовещенске, где работала косметологом. Позвонив в компанию, проводящую лотереи, она узнала, что её давно разыскивают, что вручить выигрыш. Ольга приехала в столичный офис для подтверждения подлинности билета. Проверка шла около трёх недель, в течение которых девушке пришлось снимать жильё.
И вот её билет признали действительным. После этого в течение трёх месяцев путём нескольких траншей по 10-20 миллионов ей выплатили всю выигранную сумму.
Девушка приняла решение никому не говорить о таком удачном стечении обстоятельств, даже маме. В московской компании ей предлагали сфотографироваться с билетом и поучаствовать в интервью, но она наотрез отказалась.
Ольга распорядилась деньгами с умом: купила квартиру в Москве, куда переехала с мужем, а также жильё маме и свекрови. Девушка не боялась, что родственники зададутся вопросом, откуда появилось столько денег, поскольку сразу сообщила, что взяла ипотеку.
После этого Ольга, поработав в нескольких косметологических салонах и разведав обстановку, открыла собственный салон в Москве. Однако он работал недолго – пришлось закрыть его, рассказывает девушка, из-за того, что не получалось создать правильную команду.
Затем семья приобрела несколько квартир в строящихся домах в Москве, сделала там ремонт и сдавала в аренду, чтобы получать стабильный ежемесячный доход.
Однако самым успешным реализованным проектом стала покупка и сдача в аренду складских помещений на цокольных этажах жилых домов в Реутове. Семья приобрела порядка 170 таких отдельных помещений, которые либо сдаёт в аренду, либо продаёт различным компаниям, маркетплейсам и простым людям, которые обустраивают в них кладовки. В общей сложности в этот проект было вложено свыше 60 миллионов рублей.
Теперь женщина собирается выкупить двухуровневый паркинг в том же Реутове, который забросил застройщик. Она уже нашла соинвестора, который поможет в покупке и благоустройстве объекта. Стоимость проекта оценивается в более 600 миллионов рублей.
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Удалось выяснить, что вероятность выигрыша в этой версии лотерей слишком низкая – всего 1 к 8 145 060, поэтому девушке невероятно повезло.
В тот момент она жила в Благовещенске, где работала косметологом. Позвонив в компанию, проводящую лотереи, она узнала, что её давно разыскивают, что вручить выигрыш. Ольга приехала в столичный офис для подтверждения подлинности билета. Проверка шла около трёх недель, в течение которых девушке пришлось снимать жильё.
И вот её билет признали действительным. После этого в течение трёх месяцев путём нескольких траншей по 10-20 миллионов ей выплатили всю выигранную сумму.
Пенсионер из Москвы выиграл в лотерею 170 млн рублей
Девушка приняла решение никому не говорить о таком удачном стечении обстоятельств, даже маме. В московской компании ей предлагали сфотографироваться с билетом и поучаствовать в интервью, но она наотрез отказалась.
Ольга распорядилась деньгами с умом: купила квартиру в Москве, куда переехала с мужем, а также жильё маме и свекрови. Девушка не боялась, что родственники зададутся вопросом, откуда появилось столько денег, поскольку сразу сообщила, что взяла ипотеку.
Фото: iStock/blinow61
После этого Ольга, поработав в нескольких косметологических салонах и разведав обстановку, открыла собственный салон в Москве. Однако он работал недолго – пришлось закрыть его, рассказывает девушка, из-за того, что не получалось создать правильную команду.
Россиянин выиграл рекордный суперприз в лотерею
Затем семья приобрела несколько квартир в строящихся домах в Москве, сделала там ремонт и сдавала в аренду, чтобы получать стабильный ежемесячный доход.
Однако самым успешным реализованным проектом стала покупка и сдача в аренду складских помещений на цокольных этажах жилых домов в Реутове. Семья приобрела порядка 170 таких отдельных помещений, которые либо сдаёт в аренду, либо продаёт различным компаниям, маркетплейсам и простым людям, которые обустраивают в них кладовки. В общей сложности в этот проект было вложено свыше 60 миллионов рублей.
Теперь женщина собирается выкупить двухуровневый паркинг в том же Реутове, который забросил застройщик. Она уже нашла соинвестора, который поможет в покупке и благоустройстве объекта. Стоимость проекта оценивается в более 600 миллионов рублей.
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Анастасия Чинкова