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Скрывала выигрыш даже от мамы: россиянка рассказала, на что потратила лотерейные 94 млн рублей

Россиянка рассказала, на что потратила выигранные в лотерею 94 млн рублей
12 августа 2024, 19:55
Фото: iStock/Chanatiptravel

Фото: iStock/Chanatiptravel

Россиянка выиграла в лотерею баснословную сумму и больше пяти лет скрывала это от родных и близких.
Всё произошло в сентябре 2015 года. Ольге Устиновой дали лотерейный билет в магазине на сдачу. Она положила его в сумку и вспомнила только через месяц. Из интереса она решила проверить номер билета в интернете. Не поверив своим глазам, ещё несколько раз ввела номер и поняла, что выиграла 94 миллиона 382 тысячи 263 рубля.

Удалось выяснить, что вероятность выигрыша в этой версии лотерей слишком низкая – всего 1 к 8 145 060, поэтому девушке невероятно повезло.



В тот момент она жила в Благовещенске, где работала косметологом. Позвонив в компанию, проводящую лотереи, она узнала, что её давно разыскивают, что вручить выигрыш. Ольга приехала в столичный офис для подтверждения подлинности билета. Проверка шла около трёх недель, в течение которых девушке пришлось снимать жильё.

И вот её билет признали действительным. После этого в течение трёх месяцев путём нескольких траншей по 10-20 миллионов ей выплатили всю выигранную сумму.

Пенсионер из Москвы выиграл в лотерею 170 млн рублей
Пенсионер из Москвы выиграл в лотерею 170 млн рублей

Девушка приняла решение никому не говорить о таком удачном стечении обстоятельств, даже маме. В московской компании ей предлагали сфотографироваться с билетом и поучаствовать в интервью, но она наотрез отказалась.

Ольга распорядилась деньгами с умом: купила квартиру в Москве, куда переехала с мужем, а также жильё маме и свекрови. Девушка не боялась, что родственники зададутся вопросом, откуда появилось столько денег, поскольку сразу сообщила, что взяла ипотеку.

Фото: iStock/blinow61

После этого Ольга, поработав в нескольких косметологических салонах и разведав обстановку, открыла собственный салон в Москве. Однако он работал недолго – пришлось закрыть его, рассказывает девушка, из-за того, что не получалось создать правильную команду.

Россиянин выиграл рекордный суперприз в лотерею
Россиянин выиграл рекордный суперприз в лотерею

Затем семья приобрела несколько квартир в строящихся домах в Москве, сделала там ремонт и сдавала в аренду, чтобы получать стабильный ежемесячный доход.

Однако самым успешным реализованным проектом стала покупка и сдача в аренду складских помещений на цокольных этажах жилых домов в Реутове. Семья приобрела порядка 170 таких отдельных помещений, которые либо сдаёт в аренду, либо продаёт различным компаниям, маркетплейсам и простым людям, которые обустраивают в них кладовки. В общей сложности в этот проект было вложено свыше 60 миллионов рублей.

Теперь женщина собирается выкупить двухуровневый паркинг в том же Реутове, который забросил застройщик. Она уже нашла соинвестора, который поможет в покупке и благоустройстве объекта. Стоимость проекта оценивается в более 600 миллионов рублей.

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#лотерея
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#деньги
В России раскрыли сроки запуска «Царь-лазера»
Директор ядерного центра Костюков: УФЛ-2М полностью заработает через 5 лет
12 августа 2024, 19:10

Фото: iStock/3DSculptor

Самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, получившая название «Царь-лазер», выйдёт на полную мощность примерно через пять лет. Об этом заявил директор ядерного центра, Герой России Валентин Костюков в эфире телеканала «Россия 24».
Отметим, что установка была создана в ядерном центре в Саратове. Она необходима для проведения экспериментов по управляемому инерциального термоядерному синтезу и исследованиям свойств вещества в экстремальных состояниях.

Костюков подчеркнул, что на данный момент реализован первый этап, а также запущена первая очередь физических основ, связанных с инженерными системами. Прогнозируется, что в полном объёме «Царь-лазер» сможет работать уже в ближайшие 4-5 лет.

Специалист назвал одну из необычных задач, с которой, ожидается, сможет справиться лазерная установка – это вопрос ликвидации астероидов.

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#россия
#разработка
#ученые
#саратов
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Метеоролог Позднякова объяснила увеличение числа магнитных бурь
Метеоролог Позднякова: Мы вступаем в период большой активности Солнца
12 августа 2024, 18:57

Фото: iStock/murat4art

Главный метеоролог Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что внутри Солнца происходят определённые процесс, вызывающие мощный выброс энергии, который ведёт к возмущению магнитного поля Земли и бурям.
Увеличение числа магнитных бурь связано с периодом большой активности Солнца, считает специалист.

«Были периоды, когда у нас были очень частые магнитные бури, не исключено, что причинами сильной солнечной активности могли быть и другие явления. Сейчас мы вступаем в период большой активности Солнца, для которой характерны более длительные периоды изменчивости», – пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.

А синоптик Александр Ильин спрогнозировал улучшение погоды в Москве с середины этой недели.

«Со среды температура начнет отрываться от 20-градусной отметки и поползет вверх. В среду и четверг будет уже 21-23°C тепла. Примерно такие же значения ожидаются и в пятницу. В эти дни осадков не будет, однако может преобладать малооблачная погода без осадков», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» также говорил о том, что погода в Москве и Подмосковье начнет налаживаться.

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#погода
#температура
#магнитные бури
#москва
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Подмосковная прокуратура контролирует соблюдение прав эвакуированных курян
12 августа 2024, 18:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье эвакуировали уже 570 жителей подвергшейся атаки ВСУ Курской области, более 400 из которых – дети. Прокуратура Московской области контролирует соблюдение прав граждан, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Граждане определены в пункты временного размещения, расположенные в городах Пушкино, Клин, Егорьевск и Серпухов. Усилия областной прокуратуры направлены на соблюдение государственных гарантий гражданам на временное размещение, создание условий для занятости, доступ к образованию, медицинской и психологической помощи, а также на положенные выплаты», – отметили в ведомстве.
По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры лично контролируют ситуацию в местах приёма и размещения. В выходные они встретились с эвакуированными, разъяснили правовые аспекты реализации их прав на получение медицинской помощи, образование и дальнейшее трудоустройство.

Прокуроры в ходе выездов также обследовали учреждения, предназначенные для размещения эвакуированных, с проверкой пищевых блоков, мест для размещения детей, медицинских кабинетов.

Кроме того, прокуратура региона открыла «горячую линию» по вопросам соблюдения прав курян. Обращаться можно по телефону 8 (495) 621-57-21 или в интернет-приемную Единого портала прокуратуры России.

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#прокуратура
#курская область
#эвакуация
#подмосковье
#московская область
#дети
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Готовность системы ЖКХ в Клину к холодам превысила 60%
12 августа 2024, 18:04

Фото: iStock/antos777

Система жилищно-коммунального хозяйства городского округа Клин в целом подготовлена к осенне-зимнему сезону 2024/25 гг. более чем на 60%, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Общая готовность оценивается более чем в 60%. При этом тепловые сети готовы к зиме на 96,3% — проверку прошли 245 км труб. Из 64 котельных округа к холодам подготовлена 51, что составляет 79%. Сети водоснабжения готовы на 75%, система водоотведения — на 76%. А из 1204 многоквартирных домов к новому отопительному сезону готов 591», — говорится в сообщении.
Как отметила глава Клина Алёна Сокольская, в округе идёт реализация одной из самых масштабных в регионе программ по модернизации теплового хозяйства.

«Это новый уровень качества теплоснабжения. Это повышение надежности системы в целом и экономия за счёт снижения теплопотерь», — подчеркнула Алёна Сокольская.
В администрации добавили, что в текущем году в округе построили пять больших котельных и одиннадцать модульных тепловых пунктов.

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#клин
#отопительный сезон
#котельная
#теплоснабжение
#теплотрасса
#алёна сокольская
#жкх
#водоснабжение
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В Ленинском округе выявили около 200 нарушений в перевозках стройотходов
12 августа 2024, 17:47

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

199 нарушений в сфере перевозки строительных отходов зафиксировала система видеонаблюдения на территории Ленинского городского округа с начала месяца, общая сумма штрафов составила 5,4 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Отмечается, что больше всего штрафов за нелегальную транспортировку мусора в Ленинском округе было выписано водителям, проезжающим по трассам А-105, М-4 «Дон» и на участке М-5 «Урал» — п. Володарского — Каширское шоссе.

«Круглосуточная система видеонаблюдения помогает эффективно фиксировать нарушителей в любое время суток. Далее для недобросовестных автовладельцев в упрощённом режиме формируется штраф», — объяснил зампред регионального правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
При этом он подчеркнул, что задача органов власти — не собрать крупную сумму штрафов, а побудить водителей добросовестно оформлять документы на перевозку отходов, что предотвратит появление мусорных навалов.

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#ленинский городской округ
#строительный мусор
#перевозки
#отходы
#минчистоты
#владислав мурашов
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Жителям Подмосковья стало легче узнать дату обслуживания газового оборудования
12 августа 2024, 17:32

Фото: iStock / M-Production

Жильцам многоквартирных домов Подмосковья стало проще узнать дату технического обслуживания газового оборудования. В регионе начал работать новый электронный сервис для жителей газифицированных квартир, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Сервис представляет собой виртуальный консультант в Telegram. С помощью чат-бота каждый может узнать точную дату техобслуживания газового оборудования в квартире. Кроме того, за 20 дней и за три дня до визита газовщиков бот пришлёт уведомление.
«Кроме того, с помощью бота жители могут оставить отзыв или предложение, оценить работу слесаря. Помимо этого, в сервисе собрана полезная информация по безопасному использованию газа в быту - как действовать при обнаружении запаха газа, что будет, если не пустить газовщиков для проведения техобслуживания, как отличить настоящего газовщика от мошенника», – пояснили в министерстве.
Новый чат-бот может предоставлять круглосуточную помощь, отвечать на вопросы и быстро обрабатывать запросы. При этом все конфиденциальные данные сервис предоставляет только при введении номера лицевого счета абонента.

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#минчистоты
#газ
#газоснабжение
#проверка
#техосмотр
#подмосковье
#московская область
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Строительная готовность поликлиники в посёлке Октябрьский достигла 50%
12 августа 2024, 17:26

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Комплексную поликлинику для детей и взрослых, рассчитанную на 500 посещений в смену, возводят в посёлке Октябрьской городского округа Люберцы, в настоящее время строительная готовность объекта достигла пятидесяти процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас ведутся монолитные работы на уровне пятого этажа, кладка стен и устройство наружных инженерных сетей. На площадке задействованы 75 строителей, использует три единицы техники», — говорится в сообщении.
В поликлинике предусмотрены терапевтическое и педиатрическое отделения, а также медицинской профилактики, стоматология, кабинеты врачей-специалистов, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация и блок физиотерапии.

Строительство должны завершить летом 2025 года. Медицинское обслуживание в новой поликлинике будут получать 40 тысяч человек. Поликлинику возводят в рамках реализации областной программы «Модернизация первичного звена» и национального проекта «Здравоохранение».

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#люберцы
#поликлиника
#министерство строительного комплекса мо
#строительство
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В Сергиевом Посаде проверили качество воздуха
12 августа 2024, 17:05

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Проверку качества атмосферного воздуха провела в Сергиево-Посадском городском округе мобильная лаборатория Мособлэкомониторинга, превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ выявлено не было, сообщает пресс-служба министерства экологи и природопользования Московской области.
«Проверка проводилась по тридцати загрязняющим веществам, включая сероводород, диоксид азота, фенол, бутан, стирол, метан, взвешенные частицы и пр. Превышений гигиенических нормативов на момент проведения проверки не обнаружено», — говорится в сообщении.
Самые большие разовые концентрации оказались у сероводорода — 0,7 ПДК м. р., содержание других веществ составило не более 0,2 ПДК м. р.

Глава Минэкологии области Тихон Фирсов отметил, что на службе Мособлэкомониторинга состоят четыре мобильные эколаборатории. Специалисты выезжают по обращению жителей и в случае ЧП.

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#сергиев посад
#воздух
#экология
#проверка
#минэкологии мо
#тихон фирсов
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Россиянам назвали бесплатные ремонтные работы ЖКХ в квартирах
Общественник Бондарь: Трубы в квартире могут починить бесплатно
12 августа 2024, 16:06

Фото: iStock/A stockphoto

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что некоторые виды ремонтных работ в собственной квартире могут починить бесплатно службы ЖКХ.
«Это общедомовое имущество. Оно начинается от магистрального водопровода, попадает в дом через стояки, от них идут ответвления к каждой квартире. Всё, что находится до первого соединения с отводящими трубами в вашей квартире, — зона ответственности служб ЖКХ и УК. Если прорвало стояк или отвалился кран на ответвлении до входа в вашу квартиру, звоните в УК — они обязаны устранить проблему бесплатно», — прокомментировал в беседе с RT Бондарь.

То же самое он пояснил и за батареи в доме: стояки и ответвления от них до первого соединения — это общедомовое имущество, соответственно, любые поломки, касающиеся их, также в зоне ответственности УК.

А в Новокузнецке сделали капитальный ремонт трамвайных путей. Теперь они открыты с обустройством одного переезда.

«Это обеспечит более долгую эксплуатацию, а специальное подпружиненное винтовое скрепление снизит вибрацию и шум от вагонов, проходящих по новому пути», — приводит «Сiбдепо» сообщение администрации Куйбышевского района города.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы проводятся сразу в нескольких образовательных учреждениях подмосковной Дубны, они должны завершиться до начала учебного года.

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#имущество
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#ук
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#транспорт
#трамвай
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