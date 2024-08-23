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В США мужчина выиграл в лотерею 4,5 миллиона рублей благодаря умершей собаке

23 августа 2024, 11:54
Фото: istockphoto/Talaj

Фото: istockphoto/Talaj

Житель штата Огайо, Роджер Соурс, стал обладателем 50 тысяч долларов (примерно 4,5 миллиона рублей) благодаря своей любви к ушедшей из жизни немецкой овчарке. Об этом информирует Daily Mirror.
По данным издания, мужчина купил лотерейный билет с номером, совпадающим с номером лицензии на собаку, что является обязательным в некоторых американских штатах для владельцев домашних животных.

Он узнал о выигрыше, когда увидел результаты лотереи по телевизору. Роджер планирует использовать часть выигранных средств для погашения долгов, а оставшуюся сумму сохранить в качестве сбережений.



Ранее сообщалось, что двое россиян выиграли в лотерею по 50 миллионов рублей. Отмечается, что счастливыми победителями стали жители Псковской и Тульской областей. Денежный приз был разделен между двумя участниками, оба победителя приобрели лотерейные билеты в почтовых отделениях.

До этого в России появился мультимиллионер, который получил многомиллионное состояние благодаря лотерее. Им стал пенсионер из Москвы, бывший инженер. Его выигрыш составил 170 миллионов рублей.

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В Таиланде из-за схода оползня погибли россияне
Восемь человек, в том числе двое россиян, погибли при сходе оползня на Пхукете
23 августа 2024, 12:30

Фото: iStock/Wirachai

Восемь человек, в том числе двое россиян, погибли в провинции Пхукет в результате схода оползня. Об этом сообщила газета Khaosod.
Отмечается, что смещение грунта произошло из-за проливных дождей в районе Карон на юге острова. В результате оползня была наполовину разрушена вилла, которая располагалась на склоне горы. Помимо россиян, погибли также граждане Таиланда и Мьянмы.

Прибывшие на место происшествия спасатели ведут поиски пропавших без вести. По словам генерального консула России в провинции Пхукет Егора Иванова, личности погибших граждан РФ устанавливаются. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

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#отдых
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Появились новые подробности о крушении яхты у берегов Сицилии
Quotidiano Nazionale: жертвы крушения яхты хотели спастись при ее затоплении
23 августа 2024, 11:27

Фото: istockphoto/msan10

Погибшие пассажиры люксовой яхты, потерпевшей крушение у берегов Сицилии, хотели спастись во время ее затопления, поскольку тела обнаружили в других местах, нежели те, что указали выжившие. Об этом информирует Quotidiano Nazionale.
Сейчас ищут 18-летнюю дочь предпринимателя-миллионера Майка Линча. Подтверждено, что количество жертв крушения выросло до шести человек.

Катастрофа произошла в минувший понедельник, 19 августа, на борту парусного судна находилось 22 человека, преимущественно, британцы. Причиной случившегося назван смерч.

Местные прокуроры разбираются в обстоятельствах произошедшего. Среди версий не оставляют без внимания и ошибку экипажа.

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Неизвестные сожгли в Киеве и Одессе несколько машин военных

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#мир
#италия
#яхты
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Россиянку «развели» на эротическое видео, предложив сняться в клипе Вали Карнавал
Жительницу Люберец развели на нюдсы под предлогом кастинга в клип Вали Карнавал
23 августа 2024, 11:04

Фото: iStock/M-Production

20-летнюю жительницу подмосковных Люберец развели на полуобнажённое фото и видео под предлогом кастинга для клипа блогерши Вали Карнавал. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно данным источника, девушка искала подработку в медиасфере и наткнулась на предложение сняться в клипе Вали Карнавал. За участие в съёмках пообещали выплатить 27 500 рублей.

Жительница Люберец отправила свои данные и прикрепила фото- и видеоматериалы, в том числе в нижнем белье — об этом сообщалось в объявлении. После чего с ней пообещали выйти на связь через некоторое время. Продюсер так и не объявился, однако девушке позвонила встревоженная подруга, которая рассказала, что по интернету гуляет эротическое видео с полуголой пострадавшей.

Ошарашенная девушка написала «кастинг-директору» и потребовала удалить интимный контент. Злоумышленник согласился сделать это в обмен на 10 тысяч рублей. Девушка перевела половину суммы, но видео так и осталось в сети. Потерпевшая написала заявление в полицию, преступников ищут.

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Неизвестные сожгли в Киеве и Одессе несколько машин военных
23 августа 2024, 10:53

Фото: istock/MukundaDe

Неизвестные сожгли в Киеве и Одессе несколько машин военнослужащих. Об этом пишет Telegram-канал «‎Политика Страны».
«Этой ночью снова подожгли военные авто в Киеве и Одессе», — указано в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщали о случаях поджога автомобилей военных, которые принимали за транспорт сотрудников военкоматов.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Неизвестные подожгли железнодорожный пост на перегоне «Химки-Сходня» в Москве
23 августа 2024, 10:03

Фото: istockphoto/Distortion Media

В ночь на 23 августа в Москве произошел поджог поста секционирования электросети, расположенного на перегоне «Химки-Сходня» Октябрьской железной дороги. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, преступники забросили в здание бутылки с зажигательной смесью, предварительно выкрутив вентиляционные решетки. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия, однако пост выгорел полностью.

Сообщается, что сооружение использовалось для перераспределения электроэнергии между соседними участками в зависимости от текущей нагрузки.

На месте инцидента сотрудники полиции обнаружили бутылку с горючей жидкостью. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело для расследования указанного происшествия.

Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины снова атаковали нефтебазу в ростовском Пролетарске. Прилет был зафиксирован около 05:00, пострадавших нет. Предполагается, что ВСУ стремятся к тому, чтобы огонь перекинулся на цистерны с керосином, что может значительно увеличить площадь пожара.

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Гражданина Казахстана задержали в Москве по подозрению в диверсии
SHOT: гражданина Казахстана задержали в Москве за съемку военкомата
23 августа 2024, 09:59

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Москве задержали гражданина Казахстана, который снимал военкомат на телефон. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, 47-летнего Алексея Т. задержали у здания военкомата на Мантулинской улице в Пресненском районе Москвы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не успел закончить съемку, так как рядом оказались сотрудники правоохранительных органов.

В отделении задержанный рассказал, что приехал в Москву в туристических целях и заселился в «Новотель». Отмечается, что гостиница располагается в 17 минутах ходьбы от заинтересовавшего иностранного гражданина военкомата. Алексея заподозрили в приготовлении к диверсии. В настоящее время мужчину допрашивают.

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В Тюмени в ДТП разбился гендиректор крупной строительной компании

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста

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#военком
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В Тюмени в ДТП разбился гендиректор крупной строительной компании
В ДТП погиб генеральный директор «Тюменской строительной компании» Михаил Родин
23 августа 2024, 09:41

Фото: iStock/gorodenkoff

В ДТП погиб генеральный директор «Тюменской строительной компании» Михаил Родин. Об этом сообщили в Союзе строителей Тюменской области.
Уточняется, что Родин скончался в результате полученных в аварии травм на 74-м году жизни. Иные подробности произошедшего не приводятся.

Прощание с Родиным состоится в пятницу, 23 августа.

Должность генерального директора «Тюменской строительной компании» он занимал с 1992 года.

Ранее сообщалось, что на трассе в Краснодарском крае произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находилась юношеская футбольная команда, один подросток погиб. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста
23 августа 2024, 09:34

Фото: istockphoto / Thomasaf

На данный момент пять обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подали жалобы на продление меры пресечения в виде содержания под стражей до 22 ноября. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
«Защита Алишера Касимова, Исроила Исломова, Диловара Исломова и Аминчона Исломова подала жалобы на продление срока содержания под стражей. Ранее продление срока ареста обжаловал Мухаммадсобир Файзов, которого считают предполагаемым исполнителем теракта», — поделились в ведомстве.

Басманный суд Москвы в середине августа продлил меру пресечения для всех 12 фигурантов дела до 22 ноября.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек.

По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четверо предполагаемых исполнителей теракта изначально обвинялись по статье УК РФ «Террористический акт». Остальным вменялось пособничество в совершении этого преступления.

Сейчас исполнителям теракта, помимо статьи УК РФ о терроризме, вменяется участие в террористической организации, обучение в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

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#суд
#жалобы
#ук
#защита
#обучение
#человек
#рф
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Житель Подмосковья устроил нарколабораторию в своём дачном доме
23 августа 2024, 09:19

Фото: istockphoto / Thomasaf

Лабораторию по производству мефедрона обнаружили полицейские в доме в одном из садоводческих товариществ в подмосковной деревне Васютино, хозяина дома — 33-летнего жителя Реутова — задержали, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«В ходе обыска в доме были обнаружены пластиковые канистры с жидкостью, противогаз, металлический реактор, весы, стеклянные колбы, компрессоры, сушильную машинку, а также ёмкости с веществом светлого цвета. Общий вес изъятого вещества составил около 50 килограммов», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что по крайней мере в одном изъятом ведре находится порошок, содержащий в своём составе мефедрон. Масса наркотика составила свыше 15 килограммов.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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