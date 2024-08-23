В США мужчина выиграл в лотерею 4,5 миллиона рублей благодаря умершей собаке

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Житель штата Огайо, Роджер Соурс, стал обладателем 50 тысяч долларов (примерно 4,5 миллиона рублей) благодаря своей любви к ушедшей из жизни немецкой овчарке. Об этом информирует Daily Mirror.
По данным издания, мужчина купил лотерейный билет с номером, совпадающим с номером лицензии на собаку, что является обязательным в некоторых американских штатах для владельцев домашних животных.
Он узнал о выигрыше, когда увидел результаты лотереи по телевизору. Роджер планирует использовать часть выигранных средств для погашения долгов, а оставшуюся сумму сохранить в качестве сбережений.
Ранее сообщалось, что двое россиян выиграли в лотерею по 50 миллионов рублей. Отмечается, что счастливыми победителями стали жители Псковской и Тульской областей. Денежный приз был разделен между двумя участниками, оба победителя приобрели лотерейные билеты в почтовых отделениях.
До этого в России появился мультимиллионер, который получил многомиллионное состояние благодаря лотерее. Им стал пенсионер из Москвы, бывший инженер. Его выигрыш составил 170 миллионов рублей.
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Он узнал о выигрыше, когда увидел результаты лотереи по телевизору. Роджер планирует использовать часть выигранных средств для погашения долгов, а оставшуюся сумму сохранить в качестве сбережений.
Ранее сообщалось, что двое россиян выиграли в лотерею по 50 миллионов рублей. Отмечается, что счастливыми победителями стали жители Псковской и Тульской областей. Денежный приз был разделен между двумя участниками, оба победителя приобрели лотерейные билеты в почтовых отделениях.
До этого в России появился мультимиллионер, который получил многомиллионное состояние благодаря лотерее. Им стал пенсионер из Москвы, бывший инженер. Его выигрыш составил 170 миллионов рублей.
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Дарья Осипова