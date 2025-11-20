Победителей конкурса «Я служу в ВКС! — 2025» наградят в Центральном музее ВС РФ
26 ноября в Центральном музее Вооруженных Сил России проведут торжественную церемонию награждения победителей юбилейного Всероссийского фотоконкурса «Я служу в ВКС! — 2025», сообщили в пресс-службе конкурса.
Конкурс проводит Главное командование Воздушно-космических сил и Центральный офицерский клуб ВКС. В этом году его посвятили 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Прием работ вели с 1 января 2025 года. На конкурс поступило более 1500 фотографий от более, чем 200 участников из 30 регионов России, включая Приморский край, Севастополь, Архангельскую, Самарскую и Ростовскую области.
Фотоконкурс проходил в шести номинациях:
- «В жизни есть место подвигу»,
- «Не стареют душой ветераны»,
- «Гарнизонные будни»,
- «Сила оружия»,
- «Юнармия»,
- «Гран-при».
«Каждый год фотографии удивляют своей искренностью, композицией и креативным подходом к съемке. Они никого не оставляют равнодушным: ни взрослых, ни детей. Участникам конкурса желаю продолжать творить, создавать уникальные работы», — поделился Владимир.
Лучшие работы участников конкурса 2025–2026 можно будет увидеть на выставках Центрального офицерского клуба ВКС по всей России. Подробности о конкурсе доступны на официальном сайте.