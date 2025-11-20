Победителей конкурса «Я служу в ВКС! — 2025» наградят в Центральном музее ВС РФ

20 ноября 2025, 17:11

Фото: пресс-служба Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил

26 ноября в Центральном музее Вооруженных Сил России проведут торжественную церемонию награждения победителей юбилейного Всероссийского фотоконкурса «Я служу в ВКС! — 2025», сообщили в пресс-службе конкурса.





Конкурс проводит Главное командование Воздушно-космических сил и Центральный офицерский клуб ВКС. В этом году его посвятили 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.



Прием работ вели с 1 января 2025 года. На конкурс поступило более 1500 фотографий от более, чем 200 участников из 30 регионов России, включая Приморский край, Севастополь, Архангельскую, Самарскую и Ростовскую области.



​Фото: пресс-служба Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил

Фотоконкурс проходил в шести номинациях:

«В жизни есть место подвигу»,

«Не стареют душой ветераны»,

«Гарнизонные будни»,

«Сила оружия»,

«Юнармия»,

«Гран-при».

«Каждый год фотографии удивляют своей искренностью, композицией и креативным подходом к съемке. Они никого не оставляют равнодушным: ни взрослых, ни детей. Участникам конкурса желаю продолжать творить, создавать уникальные работы», — поделился Владимир.