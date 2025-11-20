Стартовала всероссийская акция «Мир народных сказок»
17 ноября 2025 года в России началась акция «Мир народных сказок» проекта «Культура для школьников». Она посвящена эпосу — древнейшему жанру народного повествования.
Статс-секретарь — замминистра культуры Жанна Алексеева подчеркнула, что эпос занимает важное место в культурном наследии: он вдохновлял писателей, художников и композиторов, передавал поколениям уроки мудрости и справедливости. Главная цель акции — сохранить богатство фольклора и показать детям красоту народных преданий.
Школьники смогут проявить себя в шести номинациях: вокал, инструментальное творчество, изобразительное искусство, анимация, авторские произведения и актерское мастерство. Участникам нужно загрузить работы через личный кабинет на портале «КультураДляШкольников.РФ» до 7 декабря 2025 года.
Экспертная комиссия выберет 100 лучших работ, и 18 декабря их опубликуют на портале.
