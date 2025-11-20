Организаторы форума #МЫВМЕСТЕ объявили о наборе волонтёров
Стартовал набор волонтёров на Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.
Главное событие года в сфере добровольчества пройдёт со 2 по 5 декабря в Национальном центре «Россия».
«Среди требований к волонтёрам – грамотная речь, доброжелательность, умение общаться с детьми и людьми с инвалидностью, а также обязательное присутствие на инструктаже. Волонтёрам бесплатно предоставляются питание и экипировка, а также верифицированные волонтёрские часы на ресурсе Добро.ру», – отметили в МИМП.Там добавили, что количество мест ограничено. Подать заявку можно по ссылке.
В Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, предоставление грантов, помощь в организации мероприятий и консультирование по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО.