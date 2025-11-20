Организаторы форума #МЫВМЕСТЕ объявили о наборе волонтёров

20 ноября 2025, 16:56

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Стартовал набор волонтёров на Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.





Главное событие года в сфере добровольчества пройдёт со 2 по 5 декабря в Национальном центре «Россия».

«Среди требований к волонтёрам – грамотная речь, доброжелательность, умение общаться с детьми и людьми с инвалидностью, а также обязательное присутствие на инструктаже. Волонтёрам бесплатно предоставляются питание и экипировка, а также верифицированные волонтёрские часы на ресурсе Добро.ру», – отметили в МИМП.