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Победительница конкурса «Лидеры России» из Подмосковья встретилась с президентом

13 марта 2024, 12:21
Фото: пресс-служба конкурса «Лидеры России»

Фото: пресс-служба конкурса «Лидеры России»

Президент России Владимир Путин поблагодарил победительницу «Лидеров России» – неонатального хирурга Юлию Шугину. Об этом сообщила пресс-служба конкурса «Лидеры России».
Встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с с победителями и финалистами всех сезонов конкурса управленцев «Лидеры России» прошла 12 марта в Кремле.

Завотделения хирургии новорожденных ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр» Юлия Шугина обсудила с главой государства вопросы снижения детской смертности.


«Команда Московского областного перинатального центра уже 20 лет спасает жизни малышей, и это действительно работает: Этот перинатальный центр вторым появился в России. Мы один из флагманских проектов. Вот уже 20 лет в этом году как команда центра спасает малышей. Всего в Московской области пять центров и один большой центр охраны материнства и детства. В операционной мы ведем борьбу за жизнь и здоровье малышей, многие из которых едва умещаются на ладошке. Конечно, безумное счастье для врача видеть, когда они приходят уже здоровыми мальчишками и девчонками», – поделилась Юлия Шугина.

Стоит отметить, что врач в будущем хочет открыть многопрофильный детский центр, который поможет спасти и выходить еще большее количество детей.

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Евросоюз отменил санкции в отношении основателя «Яндекса»
Евросоюз снял санкции с покинувшего Россию основателя «Яндекса» Аркадия Воложа
13 марта 2024, 12:47

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Один из трех лиц, по отношению к которым Евросоюз решил не продлевать санкции в связи с событиями на Украине, — это предприниматель и основатель «Яндекса» Аркадий Волож.
Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте ЕС.

Также сняли ограничения с вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и главы отделения клуба «Ночные волки» в Европе, гражданина Словакии Йозефа Гамбалека.

Еще в конце февраля дипломатические источники в Евросоюзе утверждали, что такое решение будет принято. При этом они называли санкции в отношении Мндоянца и Гамбалека «неоправданными с точки зрения юриспруденции».

Вслучае с Воложем, который покинул Россию еще в 2014 году и заявил о своем намерении уйти из «Яндекса» в декабре 2022 года, причиной исключения из списка стало изменение его поведения.

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В программу «Открываем Россию заново» вошли две экспедиции в Подмосковье
13 марта 2024, 12:33

Фото: Фотобанк МО/ Иван Водопьянов

Две экспедиции в Московскую область прошли конкурсный отбор межуниверситетской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново», сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«В Подмосковье в рамках программы будет отправлено две экспедиции: «Геология Подмосковья – путешествие вглубь истории» по заявке университета «Дубна» и «Социологическое исследование аудитории музея-заповедника «Архангельское» — на территории и за её пределами» по заявке музея», — говорится в сообщении.
Всего на конкурс поступило более 400 заявок, из них было отобрано 43. Они будут обеспечены всеми ресурсами для отправки и проживания членов экспедиции, а также методологической поддержкой.
Экспедиции будут проводиться с мая по ноябрь в 26 регионах России. Принять участие в экспедициях могут студенты и аспиранты любого российского вуза в возрасте от 18 до 35 лет.

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Масленица 2024: как отмечают и чего нельзя делать, чтобы не накликать беду
Масленица в 2024 году: когда начинается, суть и традиции праздника
13 марта 2024, 12:22

Фото: iStock/Svetlana Denisova

Масленица – один из самых старинных народных праздников, который широко отмечается и на сегодняшний день. О том, какие традиции существуют, почему нельзя убираться и зачем в углы дома сыпали соль, расскажет редакция «Радио 1».

Когда Масленица в 2024


У торжества нет фиксированной даты. В 2024 году Масленицу будут отмечать с 11 по 17 марта. Дату торжества можно рассчитать самостоятельно. Для этого нужно отнять 56 дней от Пасхи.

Почему праздник называется Масленицей


Существует несколько версий происхождения названия торжества.

Согласно одной из теорий, масло на Руси считалось символом достатка. Когда приходила весна, люди пытались задобрить ее, чтобы погода позволила сеять урожай, поэтому на масле жарили блины, как символ благополучия и щедрости. В православном календаре праздник называется Сырной седмицей. На этой неделе нельзя употреблять в пищу мясо, однако молочные продукты и сыры есть можно. Предполагается, что свое название праздник Масленицы получил из-за того, что люди употребляли во время поста блины, жаренные на масле.

Масленица: история праздника


Торжество возникло на Руси задолго до принятия христианства. Масленицу отмечали со времен язычества и связывали с днем весеннего равноденствия. Тогда предки устраивали проводы зимы, сжигали чучело, задабривали Бога солнца и плодородия.

Изначально праздник отмечался семь дней, но с принятием христианства Масленицу стали отмечать одну неделю, так как гулянья выпадали на Великий пост.

Традиции Масленицы


Самым важным атрибутом Масленицы по-прежнему считаются блины. Масленицу празднуют не только в России и странах СНГ. Торжества в честь проводов зимы устраивают в Великобритании, Бельгии, Франции, Швейцарии, Греции, Латинской Америке и других странах.

В древние времена в Масленичную неделю устраивались гуляния, люди ходили друг к другу в гости, строили снежные крепости и катались на санях.

Самая популярная традиция – сжигание соломенного чучела. В первые дни Масленицы пепел чучела закапывали на полях, чтобы там вырос хороший урожай.

Со временем традиции потеряли языческое значение, хоть и сохранились до наших времен. Например, сжигание чучела осталось символом проводов зимы и прихода весны, а не жертвой ради плодородия земель и хорошего урожая.


Что нельзя делать на Масленичной неделе


Предки старались избегать работы по дому во время Масленицы. Считалось, что физический труд и домашние хлопоты могут привести к лишним проблемам в семье.

Нельзя было отказывать в просьбе войти в дом. Это также касалось незваных или нежеланных гостей. Также было запрещено использовать ножи и острые предметы, это могло привлечь несчастье.

Ругаться, сплетничать, злиться также было строго запрещено.

Чтобы праздник Масленицы прошел удачно и в будущем году человека ждали семейное благополучие и достаток, в углы дома принято сыпать соль, которую не следует выметать до окончания поста.

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Жена Петросяна сообщила о рождении дочери
Жена Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фото с дочерью
13 марта 2024, 12:20

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Татьяна Брухунова, супруга российского юмориста Евгения Петросяна, сообщила о рождении второй дочери.
На своей странице в Instagram* она выложила фотографию, на которой изображены Петросян, их четырехлетний сын и новорожденная дочь. В подписи к фото Брухунова отметила «Мои счастливые 35 и 4 года Вагана!».

«Я не в праве вам говорить имя, это надо у Татьяны надо спрашивать», — цитирует Петросяна «Комсомольская Правда».
Согласно информации на официальном сайте артиста, в марте в российских городах проходят крупные сольные концерты «60 лет на эстраде» 78-летнего Петросяна, который является не только артистом, но и писателем юмористом.

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В Госдуме обвинили россиян, покупавших на 8 марта тюльпаны и розы, в финансировании ВСУ
Депутат Нилов: $6 млрд денег наших мужчин за тюльпаны утекли в Голландию
13 марта 2024, 12:09

Фото: iStock/maybeiii

Депутат Госдумы Олег Нилов обвинил российских мужчин, которые покупали тюльпаны и розы из Нидерландов к 8 марта, в непатриотизме и недальновидности. Такое заявление он сделал в рамках своего выступления в парламенте.
«Наши мужчины в очередях, за любые деньги, покупали, принесли вам. Шесть миллиардов долларов денег наших мужчин за эти цветочки утекли в Голландию», — заявил Нилов.

Далее, по его словам, власти Нидерландов отправляют полученные от россиян за цветы деньги на нужды ВСУ.

Таким образом, депутат заключил, что тюльпаны и розы пора начинать выращивать в России.

При этом ранее сообщалось, что расположенный в Раменском городском округе тепличный комплекс «Цветком» вырастит к концу зимы 7 млн тюльпанов. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.

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Строители отчитались о ходе возведения путепровода в Аникеевке
13 марта 2024, 11:59

Фото: МТДИ МО

Путепровод через железнодорожные пути возводят в микрорайоне Аникеевка городского округа Красногорск, о ходе работ сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В настоящее время рабочие начали укрупнительную сборку металлоконструкций, общая масса которых составляет более 1,1 тыс. тонн. Затем в планах дальнейший монтаж металлоконструкций между опорами №4-7», — говорится в сообщении.
Параллельно с этими работами идёт устройство опор путепровода №№4, 5 и 6, которые находятся рядом с железной дорогой. А со стороны Новорижского шоссе монтируются железобетонные балки между первой, второй, третьей и четвёртой опорами.

Открыть проезд по новому путепроводу планируется в конце текущего года. Длина конструкции составит 410 метров, путепровод станет частью большой транспортной развязки.

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Двое студентов изнасиловали однокурсника в общежитии
В Омске двое студентов изнасиловали однокурсника бутылкой и фаллоимитатором
13 марта 2024, 11:58

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Омске два студента совершили изнасилование своего сокурсника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествие случилось 8 марта в общежитии университета. Обвиняемые жестоко избили молодого человека и совершили над ним сексуальное насилие, используя бутылку и фаллоимитатор. После этого они похитили у него деньги, часы и три книги по военной подготовке.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В настоящее время обвиняемых находятся под стражей в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Тюмени в отеле «Ролекс» 32-летний мужчина, имеющий судимость, совершил изнасилование 16-летнего подростка.

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Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей
Суд оштрафовал Google на 4 млн руб за отказ ограничить доступ к видео на YouTube
13 марта 2024, 11:54

Фото: istockphoto/Alena Kravchenko

Суд в Таганском районе Москвы наложил штраф в размере 4 миллиона рублей на компанию Google за отказ ограничить доступ к видеоролику на YouTube, содержащему информацию, запрещенную на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.
Google LLC была признана виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Компании было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей.

Протокол был составлен из-за отказа компании ограничить доступ к контенту на YouTube, который содержал информацию, запрещенную к распространению на территории России. Санкция статьи Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

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В России проходит конкурс «Старший вожатый Движения Первых»
13 марта 2024, 11:46

Фото: сайт Движения Первых

В период с 16 февраля по 30 марта Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» проводит в стране Всероссийский конкурс «Старший вожатый Движения Первых».
Помощь и поддержку в организации и проведении конкурса оказывают региональные отделения движения. Основной целью конкурса является выявление и оказание поддержки наиболее талантливым лидерам, наставникам, деятелям государственной молодежной политики, представителям образовательных учреждений и организаций, детских и молодежных общественных объединений.

Участвовать в конкурсе могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет включительно при наличии высшего или среднего профессионального образования по направлениям «Образование и педагогические науки» или «Государственная молодежная политика», а также опыт работы в сфере образования, государственной молодежной политики, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и искусства, физической культуры и спорта, воспитательной работы не менее трёх лет.

Фото: сайт Движения Первых

Для участия в I – отборочном – этапе конкурса участники: регистрируются на официальном сайте Движения Первых; знакомятся с положением Всероссийского конкурса «Старший вожатый Движения
Первых»; подготавливают конкурсные материалы, а именно электронное портфолио и видеовизитку в соответствии с требованиями положения; заполняют электронную форму заявки на участие в конкурсе на сайте ДвижениПервых, а также прикрепляют ссылку на конкурсные материалы; проходят дистанционное тестирование (время тестирования составляет
приблизительно 120 минут).

Контактное лицо по вопросам организации Конкурса: Кропотина Мария Сергеевна, заместитель начальника отдела Департамента по работе с участниками Движения Первых, тел.: (495) 668-88-99 (доб. 6311), электронная почта: mkropotina@pervye.ru

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