Победительница конкурса «Лидеры России» из Подмосковья встретилась с президентом

Фото: пресс-служба конкурса «Лидеры России»
Президент России Владимир Путин поблагодарил победительницу «Лидеров России» – неонатального хирурга Юлию Шугину. Об этом сообщила пресс-служба конкурса «Лидеры России».
Встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с с победителями и финалистами всех сезонов конкурса управленцев «Лидеры России» прошла 12 марта в Кремле.
Завотделения хирургии новорожденных ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр» Юлия Шугина обсудила с главой государства вопросы снижения детской смертности.
Стоит отметить, что врач в будущем хочет открыть многопрофильный детский центр, который поможет спасти и выходить еще большее количество детей.
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Завотделения хирургии новорожденных ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр» Юлия Шугина обсудила с главой государства вопросы снижения детской смертности.
«Команда Московского областного перинатального центра уже 20 лет спасает жизни малышей, и это действительно работает: Этот перинатальный центр вторым появился в России. Мы один из флагманских проектов. Вот уже 20 лет в этом году как команда центра спасает малышей. Всего в Московской области пять центров и один большой центр охраны материнства и детства. В операционной мы ведем борьбу за жизнь и здоровье малышей, многие из которых едва умещаются на ладошке. Конечно, безумное счастье для врача видеть, когда они приходят уже здоровыми мальчишками и девчонками», – поделилась Юлия Шугина.
Стоит отметить, что врач в будущем хочет открыть многопрофильный детский центр, который поможет спасти и выходить еще большее количество детей.
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Мира Полтева