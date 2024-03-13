В Подмосковье назвали тройку лучших МФЦ

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Тройку лучших офисов «Мои документы» выбрали в Московской области по итогам 2023 года, при составлении рейтинга учитывалось несколько параметров, сообщает пресс-служба министерства государственного управления и информационных технологий и связи региона.
«Лидерские позиции в рейтинге по итогам работы в минувшем году заняли МФЦ Лосино-Петровского городского округа, Звёздного городка и Краснознаменска. Важнейшими показателями для рейтинга являются качество оказания услуг, скорость и оценка клиентов», — цитируются в сообщении слова директора госучреждения «МО МФЦ» Галины Варгановой.При этом по оценке заявителей лучшими по итогам года стали МФЦ Солнечногорска, Луховиц и Котельников. По показателю комфорта и транспортной доступности победу одержали офисы «Мои документы», расположенные в Дубне, Рузе и Шаховской.
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