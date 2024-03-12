Андрей Воробьёв дал старт строительству поликлиники на 1000 посещений в Королёве

Фото: Антон Чернов
Губернатор Андрей Воробьёв в Королеве дал старт строительству крупной поликлиники на 1000 посещений в смену. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор вместе с с врачами, почетными жителями г.о. Королёв и строителями заложил первый камень в основание новой поликлиники на улице Циолковского.
Стоит отметить, что новую поликлинику планируют открыть для посещения в 2027 году.
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«У нас сегодня важное событие — мы начинаем большое строительство. И медицинские работники, которые здесь присутствуют, и жители знают, насколько востребована современная поликлиника. Я надеюсь, что работа по ее возведению будет динамичной. Первая фаза, это 2-3 месяца, вынос сетей, дальше – котлован, и затем непосредственно приступаем к возведению поликлиники. Каждое новое медучреждение прекрасно тогда, когда в нем есть не только стены и оборудование, но и врачи. И я знаю, что главврач Королёвской городской больницы Эдуард Маркович Шпилянский и его команда активно занимаются привлечением медиков. Мы со своей стороны предоставляем различные меры поддержки», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
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Мира Полтева