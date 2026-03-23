Победителя лотереи лишат выигрыша величиной 1,2 миллиарда рублей
В Великобритании у победителя лотереи осталось лишь две недели, чтобы получить выигрыш величиной 10,6 миллиона фунтов стерлингов (1,2 миллиарда рублей). Об этом информирует издание Daily Mirror.
Организаторы лотереи обнаружили, что неизвестный приобрел билет в лондонском районе Бексли. Розыгрыш прошел 4 октября 2025 года. Победитель угадал все шесть выпавших номеров, но, похоже, до сих пор об этом не знает.
Согласно правилам национальной лотереи Великобритании, у участников розыгрышей есть 180 дней для того, чтобы забрать свой выигрыш. Этот срок истечет 2 апреля 2026 года. Затем право на приз будет утрачено. Для поиска владельца билета организаторы лотереи вышли на улицы Бексли с громкоговорителем и фургоном, оформленным в стиле лотереи.
