Павел Дуров дал совет молодым людям: не употребляйте алкоголь

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к молодежи с советом никогда не употреблять спиртные напитки. Об этом он написал на своем канале в социальной сети.
«Если бы мне пришлось дать один совет людям в возрасте от 20 лет, которые хотят создать что-то грандиозное, он звучал бы так: "Никогда не употребляйте алкоголь"», — подчеркнул Дуров. По его словам, он не пил спиртное почти 20 лет и наблюдал, как алкоголь негативно влияет на здоровье даже успешных людей.Дуров также отметил, что кратковременное удовольствие от употребления алкоголя оборачивается долгосрочными страданиями и добавил, что социальное давление заставляет многих людей следовать вредным привычкам.
Ранее сообщалось, что председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с инициативой наказывать российских артистов за деструктивные хобби. А именно, по его мнению, «звёзд», пропагандирующих деструктивные хобби, надо проверять правоохранительным органам и «исключать из всех публичных мероприятий».
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