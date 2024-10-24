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Павел Дуров дал совет молодым людям: не употребляйте алкоголь

24 октября 2024, 02:22
Фото: istock/jacoblund

Фото: istock/jacoblund

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к молодежи с советом никогда не употреблять спиртные напитки. Об этом он написал на своем канале в социальной сети.
«Если бы мне пришлось дать один совет людям в возрасте от 20 лет, которые хотят создать что-то грандиозное, он звучал бы так: "Никогда не употребляйте алкоголь"», — подчеркнул Дуров. По его словам, он не пил спиртное почти 20 лет и наблюдал, как алкоголь негативно влияет на здоровье даже успешных людей.
Дуров также отметил, что кратковременное удовольствие от употребления алкоголя оборачивается долгосрочными страданиями и добавил, что социальное давление заставляет многих людей следовать вредным привычкам.



Ранее сообщалось, что председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с инициативой наказывать российских артистов за деструктивные хобби. А именно, по его мнению, «звёзд», пропагандирующих деструктивные хобби, надо проверять правоохранительным органам и «исключать из всех публичных мероприятий».

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#алкоголь
#здоровье
В Москве введён карантин из-за случаев бешенства среди домашних животных
24 октября 2024, 03:05

Фото: istock/Nataba

В районе Люблино на юго-востоке Москвы введён карантин после выявления случаев бешенства у домашних животных.
Ограничительные меры будут действовать до 22 декабря 2024 года, согласно постановлению мэра столицы Сергея Собянина.

В официальном документе отмечается, что инциденты с бешенством зафиксированы 21 и 22 октября. Очаг заболевания расположен в жилом доме на улице Краснодарская, 72, корпус 3. Зоной риска названа прилегающая территория, включающая улицы Марьинский Парк, Белореченская, Верхние Поля, Краснодарская, Тихорецкий бульвар и Аллея Кремлевских Курсантов.

На период карантина вводятся ограничения на ввоз и вывоз животных, подверженных заболеванию. Также запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных, за исключением вакцинированных.

Ранее сообщалось, что техасский стартап Personifi AI разработал специальный ошейник Shazam Band. Его возможности позволят почти полноценно общаться с домашними животными.

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#заболевания
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Филиппов день 24 октября: что нельзя делать в этот день, чтобы не остаться без денег
24 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Vera Tikhonova

24 октября православные верующие отмечают память апостола от 70 Филиппа, а также святого Феофана Исповедника, епископа Никейского.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 24 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

История

Феофан исповедник, епископ Никейский

Преподобный Феофан родился в Иерусалиме в благочестивой христианской семье. Вместе со старшим братом Феодором он был отдан на обучение к пресвитеру в лавру святого Саввы, где позднее оба приняли монашеский постриг, а спустя некоторое время Феофан стал пресвитером.

В это время возникло иконоборчество. Иерусалимский патриарх отправил братьев в Константинополь для защиты православия. Братья отважно исполняли свою миссию, что привело к серьезным испытаниям. На протяжении двадцати пяти лет — с 817 по 842 год — их мучили иконоборцы, подвергая голодным пыткам и заключению.

Их борьба с иконоборческой ересью началась во время правления императора Льва Армянина, продолжалась при Михаиле Косноязычном, а при императоре Феофиле их страдания стали особенно ужасными. После пыток святых заточили в местечке Апамее, где Феодор ушел из жизни около 840 года. Феофан дожил до конца иконоборческой ереси, его вернули из ссылки и рукоположили в сан епископа Никейского.

Несмотря на то, что значительная часть жизни святого прошла в заключении и ссылках, он оставил большое наследие: святитель написал около 150 канонов, в том числе замечательный канон в защиту икон. Преподобный Феофан скончался около 847 года.

Апостол Филипп

Святой Филипп родился в Кесарии Палестинской, был женат и воспитывал детей. Иисус избрал его в число семидесяти апостолов.

После двенадцати апостолов Филиппа назначили на диаконское служение в Иерусалимской церкви. Вместе с другими диаконами ему поручили заботиться о приношениях верующих и помогать вдовам, сиротам и нуждающимся.

Когда начались гонения на христиан и старшего диакона побили камнями, апостол Филипп покинул Иерусалим. Он переселился в Самарию, где успешно проповедовал. Среди обратившихся к вере был известный волхв Симон.

По указанию Ангела Филипп отправился по дороге, соединяющей Иерусалим с Газой, где встретил сановника царицы Эфиопской, которого также обратил в христианство.

Апостол Филипп неустанно проповедовал во многих странах Ближнего Востока, соседствующих с Палестиной. В Иерусалиме апостолы рукоположили его в сан епископа и отправили в Лидию, где он крестил множество людей. Апостол Филипп скончался в глубокой старости.

Традиции

24 октября крестьяне начинали возить зерно на мельницу и стремились быстро завершить помол, поскольку с этой даты дороги становились трудными для передвижения.

Крестьяне полагали, что к этому времени водоёмы уже покрыты крепким льдом, если удавалось пройти по нему, это предвещало внезапные денежные поступления.

Фото: iStock/Dirk Hoffmann

Что можно делать 24 октября 2024

  • Молоть зерно на муку;
  • Идти в церковь и молиться о том, чтобы в следующем году встретить своего будущего мужа.

Что нельзя делать 24 октября 2024

  • Нельзя оставлять свой дом неприбранным, потому что в следующем году можно остаться без денег;
  • Нельзя переедать, потому что можно проглотить достаток семьи;
  • Строжайший запрет наложен на игры с огнем, потому что можно привлечь нечистые силы;
  • В этот день запрещено смотреть на ворон, потому что можно столкнуться с бедами.

Приметы на погоду

  • Если утром пошел снег, значит, зима будет суровой;
  • Ясное ночное небо предвещает мороз;
  • Листья на деревьях шуршат – это знак готовящегося снегопада;
  • Луна на Филиппову канитель, окруженная тусклой дымкой, обещает ненастье;
  • Если к 24 октября на деревьях осталось много листвы, зима будет суровой и долгой;
  • Спускающийся туман говорит о предстоящей оттепели.

Именины 24 октября 2024

Именины 24 октября отмечают обладатели таких имен, как Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаак, Лев, Макар, Моисей, Филипп.

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NVIDIA запретила для России скачивание обновлений драйверов видеокарт
23 октября 2024, 21:40

Фото: iStock/wellesenterprises

Пользователям из России запретили скачивание обновлений драйверов видеокарт компании NVIDIA. Ограничение появляется при переходе на страницу загрузки обновления на официальном сайте, а в утилите на ПК скачивание не попросту не может начаться.
При посещении страницы загрузки на сайте NVIDIA появляется информация, что доступ запрещен, а запрос блокируется файрволом Edgecast.

Согласно некоторым отзывам, ограничение на скачивание драйверов также появилось и в Белоруссии.

При этом, стоит отметить, что сама NVIDIA не давали официальных комментариев по этому поводу.

В ноябре 2022 года компания объявила об уходе с российского рынка, проработав в стране больше 19 лет.

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Общественник Иванов: Надо наказывать российских артистов за деструктивные хобби
23 октября 2024, 21:30

Фото: iStock/ArLawKa AungTun

Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с инициативой наказывать российских артистов за деструктивные хобби.
А именно, по его мнению, «звёзд», пропагандирующих деструктивные хобби, надо проверять правоохранительным органам и «исключать из всех публичных мероприятий».

«Сейчас набирают популярность современные деструктивные хобби, а звезд, которые пропагандируют то, что противоречит традиционным ценностям, надо проверить правоохранительным органам и исключить из всех публичных мероприятий. Так будет усилена культура ответственности в медиапространстве, что станет важным шагом в объединении общества вокруг проверенных и безопасных традиций», — пояснил в беседе с NEWS.ru Иванов.

Ранее сообщалось, что рэпера Гуфа (Алексей Долматов) задержали за драку в подмосковной Апрелевке.

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#россия
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Лидеров стран БРИКС кормили пельменями, варениками и татарской лепешкой кыстыбый
23 октября 2024, 21:25

Фото: iStock/tbralnina

Лидеров стран БРИКС на торжественном приеме саммита объединения в Казани кормили пельменями с осетриной, варениками с грибами и татарской лепешкой кыстыбый. Об этом сообщает ТАСС. Также отмечается, что из напитков гостям предложат вина с самых южных краснодарских виноградников и безалкогольное.
По информации агентства, кыстыбый предлагали в качестве закуски, вместо пельменей с осетриной на выбор давали вареники с грибами, на горячее — голень ягненка, томленую с овощами, овощную лазанью или запеченный с овощами судак. В качестве десерта гости саммита выбирали яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин увидел на саммите в Казани символическую купюру БРИКС, а после передал ее главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. Отмечалось, все произошло, когда закончилось заседание стран БРИКС в расширенном составе.

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Психолог Яушева предупредила об опасных последствиях просмотра ужастиков
23 октября 2024, 21:21

Фото: iStock/demaerre

Психолог Дарья Яушева заявила, что фильмы ужасов могут быть опасны для психики, поскольку способны спровоцировать у человека панические атаки.
В зоне риска в этом плане люди с эмоциональной нестабильностью, у которых есть психологические травмы или проблемы с ментальным здоровьем.

«Если речь идёт о человеке с повышенной чувствительностью, тревожным расстройством или посттравматическим стрессом, то мы можем ожидать, что его состояние ухудшится. Могут возникнуть кошмары, ухудшиться сон, и тревожность может усилиться вплоть до панических атак», — пояснила в беседе с NEWS.ru Яушева.

Ранее психолог Ольга Коробейникова заявила, что о разладе и конфликтной обстановке в семье свидетельствует отсутствие душевных диалогов и как таковых выяснений отношений.

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Раскрыто, как россияне тратят кешбэк
Опрос: Чаще всего россияне тратят кешбэк на продукты
23 октября 2024, 20:23

Фото: iStock/Diy13

Совместный опрос Банка ДОМ.РФ и Финансового университета при правительстве РФ показал, что наиболее часто россияне тратят полученный кешбэк на продукты.
На втором месте в этом рейтинге траты на кафе и рестораны, на третьем – заправки, далее следуют детские товары.

Всего же кешбэками пользуется 70% опрошенных.

«Доля граждан, отдающих предпочтение кафе, ресторанам и развлечениям среди молодежи до 25 лет выше, чем в среднем по России. А детские товары, АЗС, туризм и отдых чаще выбирают граждане 26-35 лет», – приводит Газета.ру слова директора розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Дарьи Морозовой.

Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают наиболее перспективной подработкой фриланс.

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#рф
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Ставшая звездой TikTok российская пенсионерка умерла в возрасте 98 лет
Российская TikTok-блогерша баба Маша умерла в возрасте 98 лет
23 октября 2024, 19:56

Фото: iStock/izzzy71

Российская TikTok-блогерша баба Маша скончалась в возрасте 98 лет. Об этом говорится в ее Telegram-канале.
За два дня до смерти на канале пожилой женщины было опубликовано видео, в котором она сообщила, что заболела и ей вызывали скорую помощь. Баба Маша рассказала, что благодаря помощи врачей ей стало легче.

Причина смерти не раскрывается.

Напомним, баба Маша опубликовала первое видео на платформе TikTok в 2021 году. Изначально она рассказывала зрителям о своей жизни и пела песни. Затем блог стал посвящен кулинарии. На аккаунте женщины было более 3 миллионов подписчиков.

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В Подмосковье обсудили стандарты расчистки дворов и дорог от снега
23 октября 2024, 19:43

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье обсудили стандарты и нововведения в расчистке дворов и дорог от снега во время сессии «Эффективное МБУ. Стандарты зимнего содержания территорий 2024-2025». Руководителям МБУ рассказали о нормативах в зарплате коммунальщиков, алгоритмах работы на территории и нормативах зимней уборки, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Всего участие в сессии приняли больше 200 человек, среди них 110 представителей от МБУ, 70 руководителей городских округов. Основной целью была определена выработка общих стандартов по содержанию и уборке Подмосковья зимой, а также обсуждение порядка действия при аномальной непогоде.
«Увеличение штата сотрудников плюс оснащенность механизацией должны дать положительные результаты. Основная задача — не допустить дискомфорта жителей региона. К примеру, мы уже совместно с коллегами из Мингосуправления Московской области упростили способ контроля за механизированными работами служб коммунального хозяйства. Если ранее приходилось на каждую единицу техники составлять отдельный маршрут, согласовывать его с инспектором, а затем вручную сверять данные маршрута, то теперь этот процесс стал автоматизированным. Все это сократит время сбора данных, а также устранит погрешности в системе оценки работы», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Руководителям учреждений, занятых содержанием и уборкой территорий, дали рекомендации, как эффективно и быстро расчищать территории и обрабатывать их противогололедными реагентами.

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