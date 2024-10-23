Россияне назвали самые перспективные подработки

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Опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают наиболее перспективной подработкой фриланс.
На втором месте в этом рейтинге для респондентов оказалась интернет-торговля, на третьем — онлайн-программирование. Далее следуют профессия рабочего и удалённая техподдержка.
А в Москве 24 октября состоится фестиваль карьеры «Рабочий класс».
Ранее опрос центра «Профессии будущего» и соцсети для бизнеса TenChat показал, что в России наблюдается существенный дефицит рабочих специалистов.
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«По 18% опрошенных проголосовали за соцсети и контент-маркетинг, а также за работу курьером в службах доставках или водителем в такси. 16% респондентов заинтересованы услугами по уборке и ремонту. 13% участников исследования отметили другие варианты, среди которых открытие собственного дела, бухгалтерия и юриспруденция», — приводит RT результаты исследования.
А в Москве 24 октября состоится фестиваль карьеры «Рабочий класс».
«Промышленность сегодня – наиболее перспективное направление для развития карьеры. За последние пять лет объём производства в Москве вырос в два раза. В нашей базе представлено свыше 50 тыс. вакансий. Мы приглашаем всех желающих на фестиваль «Рабочий класс», где гостей ждёт встреча с представителями ведущих предприятий города», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения города слова руководителя центра «Профессии будущего» Андрея Тарасова.
Ранее опрос центра «Профессии будущего» и соцсети для бизнеса TenChat показал, что в России наблюдается существенный дефицит рабочих специалистов.
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Мелисса Тимофеева