Участниками подмосковного этапа олимпиады школьников стали более 20 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Более 20 тысяч учеников подмосковных школ приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2024 году, это рекордный показатель по сравнению с предыдущими годами, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В этом году на региональном этапе соревновались более 20 тысяч ребят, из них полторы тысячи стали победителями», — отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.Она добавила, что олимпиадное движение в регионе пользуется большой популярностью, и число его участников растёт год от года.
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