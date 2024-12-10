В Люберцах выставили на торги подряд на благоустройство Наташинского парка

Видео: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Третий этап работ по благоустройству планируют провести в Наташинском парке культуры и отдыха в городском округе Люберцы, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет установить в парке малые архитектурные формы, уложить покрытие, покрасить ограждения, провести озеленение и пр. Все работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 319 миллионов 720 тысяч 845 рублей 17 копеек. Заявки принимаются до 20 декабря. Работы будут проводиться в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» и финансироваться из бюджетов Московской области и округа Люберцы.
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