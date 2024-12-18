В Жуковском объявили конкурс на благоустройство городского сквера

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Благоустроить городской сквер «28 квартал» планируют в подмосковном Жуковском, в настоящее время объявлен конкурс на разработку соответствующего проекта, извещение о выставленном на электронные торги подряде размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит разработать архитектурно-планировочную концепцию, провести инженерные изыскания и подготовить проектно-сметную документацию для благоустройства сквера общей площадью 6,9 га, расположенного по адресу: город Жуковский, улица Жуковского, дом №5. Эти работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 25 миллионов 355 тысяч 748 рублей 11 копеек. Заявки принимаются до 23 декабря.
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