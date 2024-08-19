Азербайджанские разборки: за что вора в законе Алика Рыжего расстреляли в Москве, связь с Дедом Хасаном

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Дерзкое убийство произошло в 2021 году на глазах у посетителей элитного фитнес-клуба в Москве. К крепкому мужчине, который в тот момент занимался на беговой дорожке, подошёл другой посетитель и практически в упор расстрелял его из пистолета. Убитым оказался криминальный авторитет Альберт Рыжий. Кому перешел дорогу вор в законе и что известно о киллере расскажет редакция «Радио 1».
Убийство авторитета Алика Рыжего
Али Гейдаров по прозвищу Альберт Питерский или Алик Рыжий в тот роковой день пришел в элитный фитнес-клуб ЖК «Алые паруса». В тот момент, когда он находился на беговой дорожке, к нему подошел неизвестный мужчина. Киллер произвел несколько выстрелов в упор, а затем еще один контрольный в голову.
На остальных посетителей убийца никакого внимания не обратил. Он спокойно подошел к лавке, забрал свой рюкзак и направился к выходу. Своего лица киллер не скрывал, действовал неспешно и профессионально.
Чем известнен Алик Рыжий
Свою криминальную карьеру Алик Рыжий (он же Альберт Питерский) начал в возрасте 19-ти лет. В начале 2000-х он приехал из Азербайджана в Архангельск, где приобщился к местной банде. Сначала молодой парень занимался вымогательством, затем был замешан в грабежах, побоях, хищении документов. К 2021-му году Алик Рыжий уже несколько раз был судим. Именно тогда после выхода на свободу он был коронован вором в законе Дедом Хасаном. На тот момент главным человеком в российском криминале.
Вскоре Дед Хасан был застрелен, а члены большого преступного клана стали вести войну за сферу влияния. Так, Алик Рыжий дважды едва не был убит, однако оба покушения оказались неудачными.
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За что расстреляли вора в законе
По подозрению в убийстве Гейдарова вскоре был задержан уроженец Азербайджана Матлаб Султанов. Выяснилось, что долгое время он следил за своей жертвой. Султанов снимал квартиру по соседству с Аликом Рыжим, ходил в спортзал, где занимался криминальный авторитет. Киллер заметил, что во время тренировок Гейдаров всегда отпускает своего телохранителя. Так, было принято решение стрелять в вора прямо в спортзале.
На допросах Султанов отказывался называть «заказчика» преступления. Однако правоохранители предположили, что Гейдаров мог помешать одной из крупнейших группировок, которая имела сильное влияние на торговцев рынка «Фуд-Сити». На базу из всех стран СНГ завозились овощи и фрукты. «Дань» с торговцев взымали сразу несколько крупных криминальных фигур азербайджанского происхождения, воюющих между собой за господство.
Еще одной версией убийства стала месть Альберту Рыжему за организацию покушения на некого Лоту Гули. Крупный криминальный авторитет провел в колонии больше 22-х лет. Будучи в местах лишения свободы, он контролировал преступные группировки «на воле», руководил делами. Спустя несколько лет после освобождения он был убит собственным охранником в Турции. Негласно заказчиком преступления назывался Альберт Рыжий.
Что известно о киллере
Впервые Матлаб Султанов попал в криминальные новости в 2008 году. В возрасте 24-х лет он зарезал собственную сестру – 33-летнюю Парвану Гусейналиеву, а после отрезал ухо ее мужу.
В ходе судебного процесса мужчина не признал себя виновным и заявил, что сестру он убил из-за ее якобы легкого поведения. Какой приговор был вынесен Матлабу, неизвестно, однако, судя по всему, он пробыл в тюрьме достаточно долго. По всей вероятности, там Султанов и связался с авторитетами, которые обратили внимание на дерзкого молодого мужчину.
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