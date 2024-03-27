Уголовное дело завели против автора скандальных постов о теракте в «Крокусе»

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СК завёл уголовное дело об оправдании терроризма в отношении супруга экс-директора «Новой Голландии» Николая Конашенка, который написал циничные посты о теракте в «Крокусе сити холле». Об этом сообщили в ГСУСК по Петербургу.
«Следственным отделом по Центральному району ГСУСК по Петербургу предъявлено обвинение 41-летнему индивидуальному предпринимателю Николаю Конашенку в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)», — говорится в сообщении.
Ранее его арестовали 14 суток за мелкое хулиганство. При задержании 25 марта Конашенок у отделения полиции вёл себя неадекватно, кричал, размахивал руками. А до этого пытался улететь в Ереван.
Напомним, Конашенок после трагедии в «Крокусе» в своей соцсети задался вопросом: «Почему «Крокус», а не Кремль? Перепутали?». Посты, о которых идет речь, были удалены вскоре после публикации. Позже он извинился за свои слова.
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Элина Позднякова