Почему ананас жжет язык и чем он полезен
Ананас — один из самых ценных тропических фруктов. В нем много витаминов и антиоксидантов, а также содержится уникальный фермент бромелайн. Именно из-за него после нескольких кусочков во рту появляется пощипывание или жжение, рассказывает Daily Mail.
Бромелайн помогает желудку справляться с тяжелой пищей, поэтому фрукт хорошо есть после сытного обеда. Попадая на слизистую, бромелайн начинает воздействовать на белковые соединения в клетках языка и губ, а фруктовые кислоты усиливают раздражение. Такой эффект временный и проходит самостоятельно.
При этом ананас приносит организму ощутимую пользу. Витамин С в его составе укрепляет иммунитет и участвует в выработке коллагена. Клетчатка поддерживает работу кишечника, антиоксиданты защищают клетки и снижают воспаление, а высокое содержание воды — около 85 процентов — делает ананас отличным способом восполнить жидкость в жару.
Осторожность стоит проявить при гастрите, язве и повышенной кислотности — кислоты могут спровоцировать неприятные симптомы. Возможна и индивидуальная аллергия. В остальном пара ломтиков в день пойдут только на пользу, даже если язык немного защиплет.
Читайте также: