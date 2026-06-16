Почему ананас жжет язык и чем он полезен

16 июня 2026, 08:38

Daily Mail: бромелайн в ананасе вызывает жжение во рту

Фото: iStock/Oleksii Polishchuk

Ананас — один из самых ценных тропических фруктов. В нем много витаминов и антиоксидантов, а также содержится уникальный фермент бромелайн. Именно из-за него после нескольких кусочков во рту появляется пощипывание или жжение, рассказывает Daily Mail.