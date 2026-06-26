В Великобритании королева красоты Скиннер погибла под собственной машиной

26 июня 2026, 09:49

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Британские следователи завершили разбирательство по делу 21-летней жительницы Кента Элиши Скиннер, победительницы местного конкурса красоты: девушка погибла после того, как собственный автомобиль прижал ее к стене у общежития. Об этом сообщает The Sun.