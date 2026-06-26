В Великобритании королева красоты Скиннер погибла под собственной машиной
Британские следователи завершили разбирательство по делу 21-летней жительницы Кента Элиши Скиннер, победительницы местного конкурса красоты: девушка погибла после того, как собственный автомобиль прижал ее к стене у общежития. Об этом сообщает The Sun.
Трагедия произошла поздно вечером 4 января в Хай-Уикоме. Скиннер училась в Новом университете Бакингемшира и незадолго до этого вернулась с рождественских каникул. Она остановила машину на подъездной дорожке у общежития и начала вынимать вещи из багажника.
Автомобиль стоял на ручном тормозе, однако за ночь дорогу покрыл лед. В какой-то момент машина покатилась назад по скользкой поверхности и зажала девушку между кузовом и стеной. Скиннер успела вызвать спасателей, но вскоре потеряла сознание. На звук удара выбежала соседка. Пострадавшую доставили в больницу. Врачи четыре дня пытались сохранить ей жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Медики пришли к выводу, что мозг слишком долго оставался без кислорода.
Суд назвал случившееся несчастным случаем. При этом во время разбирательства обратили внимание на состояние территории общежития: подъездные дорожки ко входам устроили с нарушениями, кроме того, на объекте выявили и другие проблемы. Элиша Скиннер родилась в Фавершеме в графстве Кент. До учебы в университете она участвовала в местных конкурсах красоты и завоевала титул «Мисс Фавершем».
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