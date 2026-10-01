Королевы красоты не стало в Индии при загадочных обстоятельствах
В Индии при загадочных обстоятельствах умерла 30-летняя победительница конкурса красоты Miss Pretty India 2024 из штата Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает издание Need To Know.
Тело Ниди Тивари обнаружили утром 27 сентября. Полицейские прибыли на место после сообщения родственников о том, что девушка не открывает им дверь и не отвечает ни на какие вопросы. Причины случившегося пока не установлены.
Мать погибшей рассказала, что накануне та поссорилась по телефону с мужчиной, с которым встречалась около двух с половиной лет. После спора с любимым Тивари отказалась от еды, заперлась в комнате и попросила близких оставить её в покое. При этом девушка продолжала переписываться в соцсетях и даже выложила ряд постов за несколько часов до смерти.
Ниди Тивари была известным блогером в городе Синграули: она публиковала танцевальные ролики и рассказывала о повседневной жизни. В 2024 году девушка выиграла конкурс Miss Pretty India, в котором могут участвовать женщины со всей страны. Победительницу считают «самой красивой и умной жительницей Индии».
Читайте также: