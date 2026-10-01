Королевы красоты не стало в Индии при загадочных обстоятельствах

01 октября 2026, 02:35

В Индии трагически погибла 30-летняя победительница конкурса Miss Pretty India 2024

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Индии при загадочных обстоятельствах умерла 30-летняя победительница конкурса красоты Miss Pretty India 2024 из штата Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает издание Need To Know.