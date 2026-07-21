На обочине дороги нашли тела королевы красоты и её бойфренда

21 июля 2026, 03:12

На обочине дороги в Бразилии нашли тела королевы красоты Кардиал и её бойфренда

Фото: iStock/Soumen Hazra

В бразильском штате Баия на обочине дороги обнаружили тела королевы красоты и её спутника. Об этом сообщает Need To Know.