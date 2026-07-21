На обочине дороги нашли тела королевы красоты и её бойфренда
В бразильском штате Баия на обочине дороги обнаружили тела королевы красоты и её спутника. Об этом сообщает Need To Know.
Трагедия произошла 18 июля в районе города Порту-Сегуру — в тот день 30-летнюю Улиссиас Марчелли Коуто Флорес Кардиал и её 28-летнего парня Винисиуса Соуза де Карвалью нашли без признаков жизни. Рядом валялись семь пистолетных гильз. Телефон Кардиал лежал неподалёку, его изъяли следователи. При этом смартфон спутника королевы красоты исчез.
Правоохранители полагают, что влюбленных похитили перед тем, как с ними расправились. У погибшей остался 13-летний сын. Задержанных по делу подозреваемых в настоящий момент нет.
Фанаты знали Кардиал как исполнительницу огненных шоу и блогера, собравшую в соцсетях тысячи подписчиков. Ее посты часто затрагивали темы рок-музыки или защиты животных. В 2021 году девушка выиграла конкурс красоты в Порту-Сегуру и стала местной знаменитостью.
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