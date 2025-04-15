«Почему его еще никто не закрыл?»: в России призывают заняться актером Кукушкиным*

Никита Кукушкин* (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить незакрытое ИП актера Никиты Кукушкина* на предмет отчислений и наличие контрактов. По его словам, также нужно внимательно рассмотреть отчетность артиста перед Минюстом РФ.
В беседе с NEWS.ru руководитель проекта подчеркнул, что прокуратура должна изучить, чем занимается Кукушкин* и дать соответствующую оценку. При выявлении нарушений, подчеркнул он, актер должен будет понести наказание.
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«Мы попросим проверить ИП Никиты Кукушкина*, потому что если он до конца не закрыл расчетные счета, то, вероятно, есть старые или новые контракты. Нужно ставить вопрос, почему ИП иноагента работает на территории Российской Федерации, почему его еще никто не закрыл», — отметил Бородин.Читайте также:
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