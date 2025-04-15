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«Почему его еще никто не закрыл?»: в России призывают заняться актером Кукушкиным*

Глава ФПБК Бородин призвал проверить незакрытое ИП актера Кукшкина*
Никита Кукушкин* (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Никита Кукушкин* (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить незакрытое ИП актера Никиты Кукушкина* на предмет отчислений и наличие контрактов. По его словам, также нужно внимательно рассмотреть отчетность артиста перед Минюстом РФ.
В беседе с NEWS.ru руководитель проекта подчеркнул, что прокуратура должна изучить, чем занимается Кукушкин* и дать соответствующую оценку. При выявлении нарушений, подчеркнул он, актер должен будет понести наказание.
«Мы попросим проверить ИП Никиты Кукушкина*, потому что если он до конца не закрыл расчетные счета, то, вероятно, есть старые или новые контракты. Нужно ставить вопрос, почему ИП иноагента работает на территории Российской Федерации, почему его еще никто не закрыл», — отметил Бородин.
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*внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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#рф
#иноагенты
«Меня сочтут непригодным для жизни»: режиссер фильма «Один дома 2» боится вырезать сцену с Трампом
Режиссер Коламбус желает вырезать Трампа из «Один дома 2», но боится депортации
15 апреля 2025, 16:34

Дональд Трамп (Фото: кадр из фильма «Один дома 2»)

Режиссер Крис Коламбус заявил, что желает вырезать из фильма «Один дома 2» сцену, в которой присутствует президент США Дональд Трамп. При этом кинематографист считает, что из-за этого его могут выслать из страны. Своими опасениями Коламбус поделился в интервью San Francisco Chronicle.
Режиссер культовой картины признался, что ему никогда не нравился эпизод с президентом США, но он не мог от него избавиться. Оказалось, что зрители хорошо восприняли появление Трампа в ленте на превью-показах. Но теперь Крис жалеет, что послушал мнение иных и не вырезал нелюбимую сцену.

Коламбус понимает — избавление от героя Трампа может привести к огромным проблемам для него.

«Я не могу это сделать. Если я это сделаю, меня, скорее всего, вышлют из страны. Меня сочтут непригодным для жизни в Соединенных Штатах, и мне придется вернуться в Италию или куда-то еще», — откровенничал кинематографист.

Кстати, Крис также опроверг информацию о том, что уговаривал политика сняться в его картине. Режиссер уточнил, что никогда не стал бы упрашивать человека, который не является актером, участвовать в работе над его проектом.

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#дональд трамп
#фильм
#депортация
#режиссёр
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Паша Техник и рэперы Metox и Марк перевели более ₽1 млн бойцам в зоне СВО
15 апреля 2025, 16:34

Паша Техник (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)

Покойный Паша Техник и рэперы Metox и Марк регулярно переводили деньги на поддержку и оснащение бойцов воинских частей, участвующих в специальной военной операции. 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии и 1182-му артполку они отправили около миллиона рублей только за прошлый 2024 год.
Об этом корреспонденту телеграм-канала Mash рассказали представители российских военных. Причём больше всего переводов — на общую сумму около 700 тысяч рублей — сделал Техник, который недавно умер в госпитале Таиланде и на днях был похоронен в Москве. В личных вещах Паши его родные нашли грамоту с благодарностью от российских военных подразделений.

Свой пост администраторы телеграм-канала снабдили фотографией бойца в камуфляже и бронежилете, сидящего на земле. Судя по тому, что на коленях он держит снаряд, это военнослужащий 1182-го артиллерийского полка.

«От Павла Техника. Земля пухом, легенда», — написано на снаряде.






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* Запрещённая в России социальная сеть
#земля
#снаряд
#техника
#пост
#рэп
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Синоптик рассказала о погоде в Москве на неделю
Синоптик Позднякова: в Москве к выходным постепенно потеплеет до +24 градусов
15 апреля 2025, 16:13

Фото: iStock/Andrey Rykov

В Москве всю неделю будет отмечаться постепенный рост температуры воздуха, к субботе столбики термометров по региону покажут от +19 до +24 градусов. Об этом сообщила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, сильный ветер во вторник немного сдержит потепление.
«Это немножко сдержит рост температуры в последующие дни. В среду минимальная температура в Москве уже 7… 9 градусов, дневная температура — 17… 19 градусов и 14… 19 градусов по региону», — поделилась метеоролог в разговоре с «Известиями».
Позднякова также отметила, что всю неделю погода будет выше климатической нормы. В беседе с RT метеоролог добавила, что конец рабочей недели и вовсе будет по-майски теплым. К Пасхе, подчеркнула, весь снег точно успеет растаять.
«Ночи будут по-майски теплыми, минимальная температура составит 7... 10 °С. А дневная температура приблизится и даже, может быть, превысит отметку в 20 °С. То есть температура воздуха будет на 6 °С выше нормы. Поэтому к Пасхе снег точно растает», — рассказала она.
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#снег
#температура
#рост
#метеоролог
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В России участились случаи укусов клещей
15 апреля 2025, 15:37

Фото: iStock/cotuvokne

В России участились случаи укусов клещей. К примеру, в Кемеровской области с начала сезона только официально зарегистрировали 111 пострадавших, 39 из которых — дети, сообщает региональный Роспотребнадзор. В ведомстве заверили, что акарицидная обработка территорий уже началась.
«Риск встретить клеща высок. Например, житель Киселевска снял четырех найденных на себе и одежде паразитов, хотя не выезжал за город. Об этом он рассказал в соцсетях. Стоит учитывать, что есть еще определенное количество жителей Кузбасса, которые просто находили клещей на одежде или на риск здоровью занимались самолечением», — передает «Сiбдепо».
В то же время в Москве вовсю идет мониторинг природных территорий, где раньше фиксировались случаи нападения клещей. Как сообщает АГН «Москва», столичный Роспотребнадзор проверяет парки «Лосиный», «Кусковский», лесопарки «Лосиный остров», «Серебряный бор», лесопарковые зоны в ТиНАО. Санитарные врачи подчеркивают, что Москва не является городом, где распространяется клещевой вирусный энцефалит.
«В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки», — приводит агентство сообщение ведомства.
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#мониторинг
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«Лечение симптомов, а не болезни»: в России выступили против запрета коллекторов
Экономист Дудчак раскритиковал законопроект о запрете коллекторов
15 апреля 2025, 15:29

Фото: iStock/Aleksej Sarifulin

Законопроект о запрете для кредиторов уступать права по договору займа третьим лицам, в том числе третьим лицам, — это лечение симптомов, а не болезни. Об этом заявил научный сотрудник Института стран СНГ, экономист Александр Дудчак. По его мнению, у банков мало средств борьбы с должниками, потому они вынуждены обращаться к коллекторам, «которые порой ведут себя как полицаи во время войны».
«Бороться нужно с самой болезнью, а не с ее последствиями, когда человек уже набрал огромное количество кредитов и фактически попал в кабалу. Если спрос на услуги коллекторских агентств неуклонно растет, это означает, что население в массе своей живет все хуже, а уровень его жизни падает. <…> Одним из последствий принятия этого закона может стать то, что банки просто начнут «зашивать» в кредиты свои дополнительные риски и кредиты со ссудами для россиян подорожают еще больше», — приводит «Петербургский дневник» слова эксперта.
Похожего мнения придерживается и депутат Госдумы Иван Бабич. В беседе с «Москвой 24» парламентарий отметил, что из-за нескольких недобросовестных коллекторских организаций не стоит запрещать работу всех подобных агентств. Вместо этого он предложил усилить борьбу с коллекторами-нарушителями.
«Граждане должны не умалчивать о проблеме, а регулярно обращаться в правоохранительные органы, чтобы выявлять нерадивых коллекторов», — подчеркнул депутат.
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