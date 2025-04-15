«Мастер эпатажа, но настоящий патриот Родины»: Киркоров получил поддержку со стороны правнука Сталина

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)
Правнук Иосифа Сталина, художник Селим Бенсаад заступился за Филиппа Киркорова. На того обрушился шквал критики после заявления о покупке им часов Rolex к 80-летию Победы.
В разговоре с корреспондентом издания NEWS.ru правнук «вождя народов» назвал певца «мастером эпатажа», но одновременно и настоящим патриотом России.
Стоимость часов Rolex начинается от 1,6 млн рублей. Киркоров заявлял, что его модель относится к лимитированной коллекции «Виктория», выпущенной швейцарской компанией в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне ограниченным тиражом, всего 80 штук. Многие раскритиковали Киркорова за демонстрацию «красивой жизни», но Селим Бенсаад вступился за артиста.
Художник отметил, что сборы от таких покупок идут в государственную казну. Селиму также очень понравился дизайн новых часов Киркорова — изображение города-героя Сталинграда.
Селим Бенсаад родился в 1971 году в семье Галины Джугашвили, дочери старшего сына Сталина Якова Джугашвили, и её мужа, Хосина Бенсаада. Он живет в Москве и не любит привлекать к себе внимание.
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Стоимость часов Rolex начинается от 1,6 млн рублей. Киркоров заявлял, что его модель относится к лимитированной коллекции «Виктория», выпущенной швейцарской компанией в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне ограниченным тиражом, всего 80 штук. Многие раскритиковали Киркорова за демонстрацию «красивой жизни», но Селим Бенсаад вступился за артиста.
«Филипп, конечно, мастер эпатажа, но патриот нашей Родины, как и Бедрос», — заявил Селим Бенсаад, который был очень хорошо знаком с покойным отцом Филиппа.
Художник отметил, что сборы от таких покупок идут в государственную казну. Селиму также очень понравился дизайн новых часов Киркорова — изображение города-героя Сталинграда.
Селим Бенсаад родился в 1971 году в семье Галины Джугашвили, дочери старшего сына Сталина Якова Джугашвили, и её мужа, Хосина Бенсаада. Он живет в Москве и не любит привлекать к себе внимание.
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Александр Бойцов