«У меня не было настоящей любви»: Дана Борисова призналась в распутстве

Дана Борисова (фото: Telegram @danaborisova76)
Телеведущая Дана Борисова призналась, что раньше часто вступала в «беспорядочные половые связи» с мужчинами. Об этом она рассказала на подкасте «ДаДа – НетНет» на VK Видео.
«У меня был такой недостаток: я не умела сказать «нет». Мне сложно в этом признаться, но я была довольно-таки доступной женщиной. Особенно, когда я активно употребляла (запрещенные вещества – прим. ред.)», – отметила звезда.Борисова подчеркнула, что вступала в связь с мужчинами как только чувствовала, что они испытывают интерес к ней. Она объяснила, что в эти моменты считала «себя обязанной» им.
Телеведущая добавила, что сейчас придерживается «воздержания» от сесксуальных связей. При этом она не исключает, что её пониженное либидо связано с пожизненной терапией от биполярного расстройства.
«Честно, у меня не было настоящей любви. Была куча отношений, беспорядочных половых связей – но любви-любви никогда не было», – подчеркнула Борисова.К слову, телезвезда рассказала, что сейчас у неё есть «романтическая любовь». Уже два года она влюблена в одного турецкого актёра, имя которого раскрывать не стала. Борисова сравнила эту влюблённость с «навязчивой идеей».
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Анастасия Чинкова