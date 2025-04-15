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«Я не так одета, не так выгляжу»: Алина Загитова отреагировала на бесконечную травлю

Алина Загитова снова отреагировала на травлю
Алина Загитова (фото: Telegram @azagitova_official)

Алина Загитова (фото: Telegram @azagitova_official)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в последнее время часто сталкивается с критикой. Поклонникам спортсменки совершенно не нравятся её постоянные преображения, поэтому они открыто и в довольно резкой форме высказывают ей своё мнение.
Последний раз фигуристке досталось за новую стрижку и фиолетовый цвет волос. Хейтеры настолько сильно разбушевались, что девушка была вынуждена удалить все негативные комментарии и пригрозить заблокировать всех, кто продолжит травлю.

Поклонники спортсменки начали переживать, что она с трудом справляется с негативом, но Загитова поспешила всех успокоить. Она заверила, что стойко выдерживает удар и старается выносить из критики пользу.

«Это мотивация для меня. Это двигатель развития. Поэтому пусть хейтят, пусть говорят, что я не так одета, не так выгляжу. Мне кажется, что я выгляжу хорошо», – поделилась фигуристка в беседе с 7Дней.ru на премии «VOICE: Главные лица».
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#фигурное катание
«Мы с Романом словно рождены быть вместе»: Татьяна Навка рассказала о страшном ударе
Татьяна Навка сильно расстроилась, когда Роман Костомаров сменил партнершу
15 апреля 2025, 16:58

Роман Костомаров и Татьяна Навка (Фото: РИА Новости/ Александр Вильф)

Фигуристка Татьяна Навка рассказала о страшном ударе судьбы. Ее процитировал Телеграм-канал «Тулуп Тутберидзе».
Когда Роман Костомаров на какое-то время по рекомендации тренера сменил партнершу на Анну Семенович, то Навка сильно расстроилась.

В то время Татьяне уже исполнилось 24, что является приличным возрастом для спортсмена. По словам фигуристки, тяжело найти нового партнера и сработаться с ним.

«Всю жизнь я шла к мечте и, казалось, наконец-то нашла партнера, с которым действительно могла завоевать золотую медаль.», — призналась Навка.

Спортсменка уверена, что она и Костомаров очень подходят друг другу: и по внешним данным, и по энергетике, и по харизме. Татьяна полагала, что они станут чемпионами, однако пришлось приспосабливаться к новому.

«Мы с Романом словно рождены быть вместе на льду», — добавила Навка.

Тогда Татьяна осознала, что это подходящий момент для того, чтобы стать мамой.

«Все сложилось удачно: и ребенок есть (а теперь уже два), и медаль», — откровенничала спортсменка.

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«Дала себе возможность переродиться»: Нюша рассказала о личной жизни после громкого развода
Нюша призналась, что «очень хочет влюбиться» после развода
15 апреля 2025, 16:32

Нюша (фото: Telegram @nyusha_nyusha)

Нюша откровенно рассказала о личной жизни после громкого развода. В беседе с журналистами издания VOICE певица призналась, что её сердце пока свободно.
Накануне артистка посетила премию «VOICE: Главные лица», где рассказала, что пережила депрессию после развода с супругом, но смогла восстановиться.

«Мне кажется, я горжусь тем, что я дала себе возможность переродиться, потому что я прошла через определенную депрессию, где были потеряны смыслы, и нужно было как-то заново собрать себя, полюбить», – отметила исполнительница.
Нюша также призвала следовать за своим сердцем, быть честной по отношению к себе и всему миру и обязательно слышать своего внутреннего ребёнка – только так можно определить свои истинные желания.

Также певица сделала ещё одно заявление.

«Я пока не влюблена, но очень хочу этого», – подчеркнула звезда.
Напомним, что в прошлом году Нюша неожиданно подала на развод с бизнесменом Игорем Сивовым. Она призналась, что муж изменял ей. Неверность она простила, но это всё равно не спасло их брак.

Нюша отмечала, что это был «самый тяжёлый» период в её жизни. Но бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения, что, прежде всего, важно для их двоих детей.

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#певица
#развод
#брак
#отношения
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#любовь
#шоу-бизнес
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Тина Канделаки показала своего взрослого сына
Директор ТНТ Тина Канделаки выложила фотографию 23-летнего сына Леонтия
15 апреля 2025, 16:09

Тина Канделаки (Фото: Телеграм @tikandelaki)

Директор ТНТ Тина Канделаки в своем Телеграм-канале показала фото 23-летнего сына Леонтия, появившегося в браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным.
Пользователи Сети подчеркнули, что он растет настоящим мужчиной.

Канделаки оставила под фотографией два сердца. На снимке Леонтий позирует в кепке и кожаной куртке, а за его спиной можно увидеть граммофоны.

Сын Тины Канделаки Леонтий (Фото: Телеграм @tikandelaki)


Интернет-пользователи обсудили внешний вид молодого человека и сделали ему много комплиментов.

«Глаза какие красивые», «Такой взрослый уже! Настоящий мужчина растёт! А талантливый-то какой!», «Весь в Тиночку! Воспитала достойного мужчину!», «Все девчонки наверное от него без ума!», — делились подписчики Тины.

Поклонники Канделаки не сразу узнали Леонтия. Некоторые уточняли, что у сына директора ТНТ новый имидж, а с бородой его непривычно видеть.

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«Я не так одета, не так выгляжу»: Алина Загитова отреагировала на бесконечную травлю
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#мужчина
#пользователи
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«Лучше быть честной эскортницей»: последняя возлюбленная Паши Техника заявила, что его экс-жена сама продала свои интимные фото
Последняя девушка Паши Техника поругалась с его экс-женой из-за интимных фото
15 апреля 2025, 16:05

Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)

Ева Карицкая заявила, что после похорон Паши Техника её интимные кадры слили в Сеть. Однако последняя возлюбленная рэпера Кристина Лекси уверяет, что девушка их продала.
Напомним, что с 28-летней эскортницей Лекси Паша Техник познакомился в конце января. А в марте на своём последнем концерте в Петербурге он признался ей в любви со сцены, а также публично послал бывшую жену. Карицкая, в свою очередь, воспитывает шестилетнего сына от рэпера.

После смерти исполнителя его последняя девушка и бывшая жена начали публично ругаться, обращаясь друг другу в личных блогах.

Накануне 30-летняя Карицкая заявила, что её интимные фото слили в Сеть. Она обвинила в этом Лекси.

«Была бы я эскортницей или снималась бы в порно, наверное, меня бы это не смущало. Но я в диком шоке и диком стыде. Это моё личное. Отстаньте от меня уже», – написала Ева в своём Telegram-канале.
Сегодня Кристина резко ответила на это обвинение, правда, тоже обвинением. Она заявила, что экс-супруга певца хочет нажиться на его смерти.

«Фотки твои слили? Ты сама их продала! В клинике могут подтвердить, кто находился с 8 утра до 9 вечера там, пока кто-то записывал фальшивые кружочки! Почему же первые три дня ты была не в клинике, а отдыхала в Дубае? Зная, что Паша под ИВЛ», – заявила Лекси.
Кристина пропустила похороны Паши, поскольку была не в России. Карицкая заявляла, что эскортница отказалась финансово помогать в организации погребения. Эти слова возмутили Лекси, которая указала на наличие у неё всех чеков.

«Честно, я уже на пределе! От всей этой лжи и фальши. Противно! Я молчала только из-за Паши, так как он не любит всю эту ругань и знает, кто его бывшая жена! Уж лучше быть честной эскортницей‚ чем настолько фальшивой во всем», – написала последняя возлюбленная рэпера в своём Telegram-канале.
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«Солгал, чтобы переспать»: любовь с женщинами постарше, роман с Катей Гордон и брошенные дети. Кириллу Емельянову 34 года
15 апреля 2025, 15:44

Кирилл Емельянов (фото: Instagram* / otec_kirill)

15 апреля Кириллу Емельянову — звезде сериала «Кадетство» — исполняется 34 года. Он по-прежнему снимается в кино, но внимание публики приковано не столько к его ролям, сколько к скандалам и личной жизни. Зрителям он запомнился как харизматичный, но проблемный герой из популярных проектов «Сволочи» и «Кадетство».
Однако за пределами экрана Кирилл Емельянов не раз оказывался в центре громких историй, включая разборки с бывшей женой, тесты на отцовство и проблемы с законом. «Радио 1» расскажет, как сложилась судьба и личная жизнь артиста.

Детство, ранние роли и слава после «Кадетства»


Кирилл родился 15 апреля 1991 года в Москве в семье актеров. С трёх лет он начал ходить в театр — у него даже была специальная рубашка «для выходов в свет». В пять лет Емельянов уже пародировал Горбачёва и Ельцина, чем развлекал друзей и взрослых.

Первый шаг в кино он сделал благодаря «Ералашу»: на девятилетнего мальчика обратили внимание кастинг-директоры, пришедшие в его школу. После этого родители перевели его в театральную школу, а позже Кирилл окончил её экстерном — времени на учёбу почти не оставалось.

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В 15 лет он получил первую серьёзную роль — в фильме «Сволочи». Режиссёр Александр Атанесян доверил подростку сыграть вора по кличке Студер, который организовал убийство друга. Фильм вызвал бурные обсуждения, но актёрскую игру юных артистов признали сильной. Именно с этой работы начался звёздный путь Емельянова.

Продолжение карьеры: «Кадетство» и армия фанаток


После успеха «Сволочей» Кирилла позвали в сериал «Кадетство». Там он снова сыграл антагониста — и снова блестяще. Актёр признавался, что вживаться в образ ему помогло общение с настоящими суворовцами.

«Мой герой гнида, сволочь. Мне было тяжело. Я даже специально просил найти ребят, которые делают гадости. Помогало вжиться в роль общение с суворовцами. С нами была целая рота, мы с ними болтали. Очень хочу выделить одного человека — Михаила Гусева, прапорщика в Суворовском училище, он был нашим воспитателем целое лето. И потом он совсем ушел к нам в съемочную группу с военной службы», — рассказывал он.

Сериал взорвал эфир: у Тверского суворовского училища толпились поклонницы, которые перелезали через забор, чтобы взять автограф. Позже актёрам даже запретили подходить к парадному входу — фанатки блокировали проход.

Кирилл Емельянов (фото: Instagram* / otec_kirill)

После «Кадетства» актер появился в сериале «Кремлевские курсанты», а затем поступил в ГИТИС. Его фильмография пополнилась проектами «Глухарь. Возвращение», «Пятницкий», «До свидания, мальчики» и участвовал в телешоу «СТС зажигает суперзвезду!» и «Дуэль».

Емельянов также реализовал детскую мечту — работать в театре. Он стал частью труппы «Школы современной пьесы», где начал строить сценическую карьеру.

Разгульная молодость: скандалы, бары и романы со старшими женщинами


Но за кадром всё было не так благополучно. Уже в 16 лет Кирилл регулярно зависал в барах и ночных клубах. Он признавался, что любил женщин постарше и выдавал себя за совершеннолетнего.

«Заказываешь себе сразу дорогой коньяк, и все телки за баром такие: "Ни фига себе! Я реально рок-н-рольщик"», — говорил актер.

В один из таких вечеров он познакомился с женщиной, которая была старше на 11 лет. Он солгал ей о возрасте, чтобы переспать. Однако позже Кирилл рассказал, что им было интересно проводить время вместе.

«Клуб назывался "Зебра". Какие там могут быть девушки? У каждой черных полос в жизни больше, чем белых. А если выходной выпадал на понедельник, то можно было попасть на Love Party. Там вообще выходишь и указываешь ты, ты и ты — все ко мне в "девятку"», — делился Емельянов.

Позже появилась информация, что бывшая возлюбленная Кристина Дехант родила от него сына. Кирилл поверил и стал помогать финансово. Только спустя 10 лет, благодаря шоу «На самом деле» и детектору лжи, выяснилось, что ребёнок не его.

Личная жизнь Кирилла Емельянова: отношения с Екатериной Гордон и развод


Поговаривали, что актёр встречался с Катей Гордон, которая была старше на 10 лет. Она позже заявила, что между ними была лишь дружба, хотя актер утверждал, что добивался её.

«Я предложил ей встретиться, все закрутилось и завертелось. Катька — замечательный человек. Мы с ней иногда пересекаемся. Она добилась больших высот, стала профессионалом своего дела. Красотка. Молодец. Я ей всегда аплодирую. Потому что как бы ее ни топили, она всегда выплывала», — говорил он.

С актрисой Екатериной Директоренко Кирилл познакомился еще в школе, но отношения начались позже. В 18 лет он женился на 25-летней Екатерине. В браке родились двое сыновей — Степан и Василий. Однако в 2016 году супруги развелись.

Кирилл Емельянов и Екатерина Директоренко (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Екатерина признала, что Емельянов — отличный отец, но как муж больше не подходил.

«В этом браке мне не хватало серьезности, которая не приобретается с возрастом. Это не потому, что Кирилл молод и когда-нибудь станет основательным. Нет, не станет. Мне как женщине невозможно находиться в постоянном соревновании с моим мужчиной. Для меня подходит формат общения, который можно назвать "спокойная радость". Я Кириллу отдала все эмоции, на которые способна. И у меня нет слез в глазах, нет страха, что я делаю что-то не так. Это — обдуманное и достаточно взвешенное решение», — комментировала развод актриса.

Однако после развода отношения между бывшими возлюбленными ухудшились. В 2018 году пара выясняла отношения на шоу «Пусть говорят». Директоренко заявила, что бывший муж не участвует в жизни детей, а он — что ему не дают с ними видеться. Он также заявил, что новый избранник Екатерины состоит в секте и может навредить детям.

Судебные разбирательства, долги и новые отношения


В 2020 году суд обязал Емельянова выплачивать по 17 тысяч рублей на каждого сына.

«Все знают, что Кирилл не обеспечил нас с детьми жильем, оставшись в "трешке", вовремя переведенной по документам на ближайших родственников — очень предусмотрительно и исполнено любви к детям», — утверждала Екатерина.

В том же году актёр попал в полицию: во время отдыха с моделью Екатериной Бобковой он перебрал с алкоголем, потерял сознание, а очнувшись, избил фельдшера. Позже он также нахамил полиции. Суд назначил штраф в 20 тысяч рублей.

Кирилл Емельянов (фото: Instagram* / otec_kirill)

В октябре 2020 года актер подрался с другом. История вызвала сомнения у публики: предполагалось, что потасовка была постановкой.

Тем не менее, актер не скрывает, что вел довольно разгульный образ жизни.

«Однажды накануне кутежа договорился с автоблогером прилететь к нему в Чебоксары. Потом монтаж — и я приземлился в Чебоксарах. Я реально не помню ничего. Но самое интересное, что вечером у меня в Москве был спектакль. Мне просто повезло, что есть второй состав. Из театра меня уже уволили. Сволочи, будьте вы прокляты!», — вспоминал артист.

Емельянов сегодня: предложения, долги и подозрения в алкоголизме


С 2020 года Кирилл состоит в отношениях с девушкой по имени Ольга. В 2023-м он сделал ей предложение, но неизвестно, состоялась ли свадьба. Осенью 2024 года Екатерина Директоренко заявила, что бывший муж вновь исчез из жизни детей и накопил долг по алиментам — около 700 тысяч рублей.

Друг Кирилла, иллюзионист Сергей Сафронов, предположил, что артист снова ушел в запой. По его словам, Емельянов просил у него денег в долг и может страдать от зависимости.

«Однажды он мне написал сообщение: "Сергей, дай мне денег в долг". Я дал ему денег. Кирилл сейчас, я так понимаю, под большим влиянием какой-то зависимости. Я думаю, что он пьет», — рассказал Сафронов в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Кирилл Емельянов (фото: Instagram* / otec_kirill)

Несмотря на сложности, Кирилл Емельянов остается востребованным. Он снялся в сериале «Волк» и фильме «Пункт пропуска». Репутация бунтаря, похоже, не мешает ему находить работу в кино. Но личная жизнь артиста по-прежнему вызывает споры и критику — особенно со стороны бывших возлюбленных и публики.

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