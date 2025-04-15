«Я не так одета, не так выгляжу»: Алина Загитова отреагировала на бесконечную травлю

Алина Загитова (фото: Telegram @azagitova_official)
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в последнее время часто сталкивается с критикой. Поклонникам спортсменки совершенно не нравятся её постоянные преображения, поэтому они открыто и в довольно резкой форме высказывают ей своё мнение.
Последний раз фигуристке досталось за новую стрижку и фиолетовый цвет волос. Хейтеры настолько сильно разбушевались, что девушка была вынуждена удалить все негативные комментарии и пригрозить заблокировать всех, кто продолжит травлю.
Поклонники спортсменки начали переживать, что она с трудом справляется с негативом, но Загитова поспешила всех успокоить. Она заверила, что стойко выдерживает удар и старается выносить из критики пользу.
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Алина Загитова не промолчала и дала отпор хейтерам
Поклонники спортсменки начали переживать, что она с трудом справляется с негативом, но Загитова поспешила всех успокоить. Она заверила, что стойко выдерживает удар и старается выносить из критики пользу.
«Это мотивация для меня. Это двигатель развития. Поэтому пусть хейтят, пусть говорят, что я не так одета, не так выгляжу. Мне кажется, что я выгляжу хорошо», – поделилась фигуристка в беседе с 7Дней.ru на премии «VOICE: Главные лица».Читайте также:
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Алина Загитова не промолчала и дала отпор хейтерам
Анастасия Чинкова