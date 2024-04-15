Учителя раскритиковали идею Минпросвещения о введении уроков гольфа в школах

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Гольф включат в школьную программу по физкультуре c 1 сентября 2024 года. Об этом сообщили в Минпросвещения.
Заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров в беседе с «Радио 1» поделился своим мнением по поводу этого нововведения.
По сообщению ведомства, гольф сформирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность), однако педагог-специалист уверен, что этот перечень качеств искусственно притянут к игре в гольф.
В заключении Александр Снегуров сказал, что гольф – это элитарный, аристократический вид спорта, рассчитанный на подготовленного индивидуума, а в школах в таком случае лучше ввести хоккей, греко-римскую борьбу, русскую борьбу или самбо.
Также известно, что в школьной программе появятся скалолазание, хоккей на траве, ушу, бокс, дзюдо, компьютерный спорт и другие виды спорта.
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«Я считаю эту инициативу необоснованной, поспешной и совершенно звучащей как будто из другого пространства, находящегося даже не по соседству со сферой образования. У нас школьная программа перегружена. Мы слышали выступление президента, который нам рекомендует заняться сокращением нагрузок на ребенка. При этом мы видим тут же такую инициативу. Может, чиновники высшего звена считают, что это уроки разгрузки, отдыха, переключения деятельности, но я хочу их разочаровать: любой урок, даже физкультура, — это воспринимается как урок», — поделился эксперт.
По сообщению ведомства, гольф сформирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность), однако педагог-специалист уверен, что этот перечень качеств искусственно притянут к игре в гольф.
«Этот перечень совершенно искусственно притянут к гольфу. Гольф — это не коллективная игра. К тому же, здесь нужны огромные поля с травой и лунками, если это не симуляция. Гольф — неплохой вид спорта какого-то досуга на целый день, там часы должно занятие длиться. А если просто в зале на дощатом полу клюшкой бить, то это будет не гольф. У нас дети двигаться толком не могут, координации нет, надо заниматься простейшими упражнениями. Например, ГТО. Это обосновано и соответствует запросу мира детства» — сказал собеседник.
В заключении Александр Снегуров сказал, что гольф – это элитарный, аристократический вид спорта, рассчитанный на подготовленного индивидуума, а в школах в таком случае лучше ввести хоккей, греко-римскую борьбу, русскую борьбу или самбо.
Также известно, что в школьной программе появятся скалолазание, хоккей на траве, ушу, бокс, дзюдо, компьютерный спорт и другие виды спорта.
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Анастасия Бондарева