Сексолог назвала три условия для мощного либидо
Сексолог Барбара Монтес назвала три главных условия для формирования мощного либидо. Об этом пишет издание ABC.
Специалист пояснила, что для активации сексуального желания нужны минимальные условия: физическая энергия, умственная готовность и относительно сбалансированная гормональная система.
Хронический стресс и недосып часто приводят к гормональному сбою. Эти факторы также вредят умственной готовности. Перенапряжение переводит организм в состояние повышенной бдительности, а бессонница вызывает утомляемость, раздражительность и отстранённость от собственных эмоций.
Физическая энергия может отсутствовать из-за плохого питания. Диета с избытком ультрапереработанных продуктов, а также недостаток железа, цинка, омега-3 жирных кислот и витаминов группы B негативно влияют на этот ресурс.
