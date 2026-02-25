Сексологи поделились неожиданной информацией о сексе с глубоким проникновением
Сексологи Иэн Кернер и Кэрол Куин поделились важными советами по поводу секса с проникновением. Рекомендации помогут улучшить интимную жизнь и избежать распространенных ошибок. Их мнение приводит издание Men's Health.
Кернер отметила, что многие мужчины ошибочно считают глубокое проникновение интенсивным и энергичным. На самом деле, такая практика часто вызывает дискомфорт у женщин, а иногда и боль. Сексолог подчеркнула, что для приятных ощущений лучше использовать медленные толчки, которые создают чувство наполненности.
Куин предложила несколько позиций, подходящих для глубокого проникновения. Она выделила «догги-стайл» и варианты, при которых женщина лежит на спине с коленями, прижатыми к груди. Также ноги можно положить на плечи партнера.
Кроме того, сексолог посоветовала обращать внимание на клиторальную стимуляцию. Во время секса важно учитывать оба аспекта — и влагалище, и клитор. Эти советы помогут сделать интимную жизнь более удовлетворительной и разнообразной.
