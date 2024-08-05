Сразу три автозавода возобновили работу в России

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Три автомобильных завода возобновили работу в России. Об этом сообщает агентство «Автостат».
Отмечается, что сразу три предприятия автопрома вышли ихз корпоративного отпуска 5 августа.
Речь идёт об «Автозаводе Санкт-Петербург» и «Москвиче», которые не работали с 22 июля, а также об Ульяновском автозаводе (УАЗ), который ушёл в отпуск с 29 июля.
Кроме того, заводы «КамАЗ» и Haval вышли из отпуска 22 июля, а чуть позже, 29 июля, возобновил работу автозавод «Урал».
В настоящее время в корпоративном отпуске остаётся лишь «АвтоВАЗ».
По данным агентства, во время корпоративных отпусков заводы подготавливают количество автомобилей, необходимое для удовлетворения запроса покупателей.
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Речь идёт об «Автозаводе Санкт-Петербург» и «Москвиче», которые не работали с 22 июля, а также об Ульяновском автозаводе (УАЗ), который ушёл в отпуск с 29 июля.
Кроме того, заводы «КамАЗ» и Haval вышли из отпуска 22 июля, а чуть позже, 29 июля, возобновил работу автозавод «Урал».
В настоящее время в корпоративном отпуске остаётся лишь «АвтоВАЗ».
По данным агентства, во время корпоративных отпусков заводы подготавливают количество автомобилей, необходимое для удовлетворения запроса покупателей.
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Анастасия Чинкова