Вы не поверите, кто чаще всего попадает в тюрьму: московская прокуратура рассказала

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Московская прокуратура составила портрет типичного преступника, об этом сообщает РБК. В ведомстве раскрыли, как выглядит и чем занимается типичный правонарушитель.
Московская прокуратура представила портрет типичного преступника в столице. Согласно данным, опубликованным пресс-службой ведомства в соцсети «ВКонтакте», за полгода в Москве было зарегистрировано почти 18 тыс. преступлений, при этом более половины правонарушителей не являются жителями столицы.
Из общего числа преступлений 14 821 было совершено мужчинами, в то время как женщины причастны к 3 151 преступлению. Примечательно, что 12,2% преступников находились в состоянии алкогольного опьянения во время совершения правонарушений.
Большинство преступников — люди в возрасте от 30 до 49 лет. Меньше всего правонарушений совершают лица в возрасте от 14 до 17 лет и старше 50 лет. Кроме того, 60% обвиняемых не имеют постоянного источника дохода, большинство имеет среднее образование, а треть из них ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.
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Из общего числа преступлений 14 821 было совершено мужчинами, в то время как женщины причастны к 3 151 преступлению. Примечательно, что 12,2% преступников находились в состоянии алкогольного опьянения во время совершения правонарушений.
Большинство преступников — люди в возрасте от 30 до 49 лет. Меньше всего правонарушений совершают лица в возрасте от 14 до 17 лет и старше 50 лет. Кроме того, 60% обвиняемых не имеют постоянного источника дохода, большинство имеет среднее образование, а треть из них ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.
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Елена Перлова