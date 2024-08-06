Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Вы не поверите, кто чаще всего попадает в тюрьму: московская прокуратура рассказала

Вы не поверите, кто чаще всего попадает в тюрьму: московская прокуратура рассказала

В Москве раскрыли портрет типичного преступника
06 августа 2024, 02:07
Фото: istockphoto.com/Rafa Jodar

Фото: istockphoto.com/Rafa Jodar

Московская прокуратура составила портрет типичного преступника, об этом сообщает РБК. В ведомстве раскрыли, как выглядит и чем занимается типичный правонарушитель.
Московская прокуратура представила портрет типичного преступника в столице. Согласно данным, опубликованным пресс-службой ведомства в соцсети «ВКонтакте», за полгода в Москве было зарегистрировано почти 18 тыс. преступлений, при этом более половины правонарушителей не являются жителями столицы.

Из общего числа преступлений 14 821 было совершено мужчинами, в то время как женщины причастны к 3 151 преступлению. Примечательно, что 12,2% преступников находились в состоянии алкогольного опьянения во время совершения правонарушений.



Большинство преступников — люди в возрасте от 30 до 49 лет. Меньше всего правонарушений совершают лица в возрасте от 14 до 17 лет и старше 50 лет. Кроме того, 60% обвиняемых не имеют постоянного источника дохода, большинство имеет среднее образование, а треть из них ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Читайте также:

Бывшие топ-менеджеры «Почты России» отправлены за решетку за миллиардные махинации

СК РФ опубликовал видео задержания подозреваемых в нападении на Двали

В Британии задержали порядка 380 человек после начала беспорядков
#прокуратура
#преступники
Муфтий Дагестана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Бердиева
Муфтият Дагестана опубликовал соболезнования в связи с кончиной Бердиева
06 августа 2024, 01:06

Фото: istockphoto.com/Scrofula

В Дагестане выразили соболезнования в связи со смертью муфтия Карачаево-Черкессии Исмаила Бердиева. Об этом сообщает РИА Новости.
Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила-хаджи Бердиева, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) и муфтия Карачаево-Черкесской Республики. Об этом сообщается в Telegram-канале муфтията Дагестана.

«С огромной скорбью мы приняли известие о кончине Исмаила-хаджи Бердиева. Все мы созданы Всевышним, и к Нему наше возвращение. От имени Муфтията Республики Дагестан выражаем глубокие соболезнования в связи с этим трагическим событием», — заявил Абдулаев.

Муфтий отметил, что мудрость, духовность и доброта Бердиева снискали ему глубокое уважение и почтение среди мусульман Северного Кавказа и всей России.

Напомним, Исмаил Бердиев, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии и член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, скончался на 71-м году жизни. Исмаил-хаджи Бердиев был выдающимся религиозным деятелем, посвятившим свою жизнь служению Исламу и укреплению межрелигиозного диалога. «Его вклад в развитие мусульманской общины и межрелигиозных отношений оставит заметный след», — отмечается в сообщении.

Читайте также:

Умер муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев

Муфтият Дагестана опубликовал шариатское решение по никабу

Кадыров: Бастрыкину нужно быть аккуратным, говоря о терактах в Дагестане
#соболезнования
#дагестан
#муфтий
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев
Муфтий Карачаево-Черкесии скончался на 71-м году жизни
06 августа 2024, 00:16

Фото: istockphoto.com/Diy13

Исмаил Бердиев, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии и член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба муфтията Дагестана, передает «Коммерсантъ».
Исмаил-хаджи Бердиев был выдающимся религиозным деятелем, посвятившим свою жизнь служению Исламу и укреплению межрелигиозного диалога. «Его вклад в развитие мусульманской общины и межрелигиозных отношений оставит заметный след», — отмечается в сообщении.

Бердиев родился 27 февраля 1954 года в селении Белые Воды в Казахской ССР. Он получил образование в медресе Мири Араб в Бухаре, Исламском институте в Ташкенте и Каирском университете «Аль-Азхар» в Египте.

В 1989 году Бердиев был избран председателем казыята мусульман Ставропольского края, в 1991 году стал главой Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии. В 2003 году он возглавил Координационный центр мусульман Северного Кавказа, а в 2004 году стал членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. В феврале 2024 года Бердиев был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Читайте также:

Впавшая в кому в Турции россиянка умерла в московской больнице

Молдавский депутат Пасат умер после укусов ос

Скончался актер из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня»
#муфтий
#смерть
#мусульмане
Следите за нашими новостями
в удобном формате
День первых русских святых Бориса и Глеба: приметы, история, что можно и нельзя делать
06 августа 2024, 00:00

Фото: istockphoto/rbv

Во вторник, 6 августа 2024 года, православные встречают День памяти первых русских святых — князей Бориса и Глеба. В народе праздник называли Борис и Глеб летние или просто Летник. У предков, в связи с этим событием, было множество примет, обычаев и верований, они строго соблюдали запреты и знали, что можно и что нельзя делать в этот день.
В особенностях Дня памяти Бориса и Глеба, истории праздника, народных приметах и традициях, разбиралась редакция «Радио 1».

День памяти Бориса и Глеба: история

Фото: istockphoto/SonerCdem
Братья Борис и Глеб были детьми великого киевского князя Владимира Крестителя и византийской царевны Анны, а также младшими единокровными братьями Святополка Окаянного и Ярослава Мудрого. Имена при крещении — Роман и Давид.

Борис княжил в Ростове, который достался ему от старшего брата Ярослава, а Глеб — в Муроме. О жизни братьев имеется не так много сведений, самые известные события связаны с междоусобной войной и их трагической смертью.

Оба князя мученически погибли от рук Святополка Окаянного, который развязал войну за княжеский престол после смерти их отца Владимира Крестителя. Братьев убили в июле и сентябре 1015 года подосланные старшим братом люди. Бориса и Глеба похоронили в Вышгороде, каждому из них не было и 30 лет.

Сказание о Борисе и Глебе гласит:
«Когда увидел дьявол, исконный враг всего доброго в людях, что святой Борис всю надежду свою возложил на Бога, то стал строить козни и, как в древние времена Каина, замышлявшего братоубийство, уловил Святополка. Угадал он помыслы Святополка, поистине второго Каина: ведь хотел перебить он всех наследников отца своего, чтобы одному захватить всю власть»

Что можно делать 6 августа

Фото: istockphoto/Ksenya Plotkina
На Руси в старину бытовала поговорка: «Борис и Глеб — поспел хлеб». В это время на полях вызревает пшеница, потому при молитве святых часто просили о помощи в жатве, богатом урожае и благоприятной погоде. Однако на пашни в этот день не выходили, опасаясь навлечь пожар. Это поверье связано с частыми грозами, которые свойственны этой поре.

На Бориса и Глеба начинали заготавливать березовые веники для бани. Считалось, что ветви, собранные в этот день, обладают целебными свойствами. Собирать старались только те, что были бархатистыми на ощупь.

Так как в поля на праздник выходить было не принято, предки отправлялись на сбор ягод. Чаще всего собирали чернику и малину, также начиналась пора черемухи. Из собранных плодов готовили морсы, компоты, варенья и лечебные отвары.

Верующие в этот день ходили в церковь, чтобы помолиться святым и попросить их о помощи в мирских делах.

Что нельзя делать 6 августа

Фото: istockphoto/Taras_Bulba
Говорили на Бориса и Глеба и о строгих запретах, которые нужно было соблюдать, чтобы не накликать несчастье:
  • как отмечалось выше, нельзя было работать в поле и огороде, чтобы не навлечь пожар или другую беду;
  • запрещалось жечь костры и сжигать мусор, грозили большими невзгодами;
  • советовали отложить уборку дома, чтобы не столкнуться с неожиданными проблемами;
  • в День Бориса и Глеба нельзя было ругаться и громко кричать, как от злости, так и от радости;
  • не разрешали смотреть на молнию во время грозы, иначе можно лишиться остроты зрения;
  • не рекомендовали рубить лес или дрова, так как порубленное в этот день дерево могло принести домой раздоры и ссоры;
  • запрещалось ругаться с родными и близкими, чтобы не испортить отношений.

Народные приметы о погоде 6 августа

Фото: istockphoto/leonid_tit
  • утренний дождь в Летник связывали с теплым и ясным днем;
  • если весь день стоит знойная жара — обещали холодную зиму;
  • сильный ливень весь день — зима будет снежной;
  • роса не сошла с лугов к полудню — ждали грозу;
  • если Летник пасмурный, настоящую зиму следует ждать только в январе;
  • безоблачное небо — к малоснежной зиме;
  • мухи жужжат с раннего утра — весь день будет ясно и солнечно;
  • чайки жмутся ближе к воде — скоро дожди;
  • кукушка летит низко — готовься к грозе;
  • лягушки громко квакают вечером — следующий день будет теплым и ясным.

Именины 6 августа

Фото: istockphoto/IvanMikhaylov
Как назвать мальчиков и девочек 6 августа, можно узнать, ориентируясь на именины: Их в этот день отмечают:
  • Анатолий;
  • Афанасий;
  • Борис;
  • Глеб;
  • Давид;
  • Иван;
  • Иларион;
  • Кристина;
  • Николай;
  • Поликарп;
  • Роман.
Читайте также:

Трофим Бессонник 5 августа: что делать, чтобы не оказаться нищим и сохранить семью

Запор вместо пользы: Врач перечислила каши, которые приносят вред

Хаос в Ретроградный Меркурий: Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа для всех знаков зодиака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автоэксперт Сажин оценил инициативу запрета шумных авто в РФ
Автоэксперт Сажин поддержал идею запрета шумных авто в РФ
05 августа 2024, 22:41

Фото: iStock/welcomia

Автоэксперт Владимир Сажин выступил за инициативу о запрете шумных автомобилей в мегаполисе.
Такая инициатива уже реализовывается в Санкт-Петербурге.

«Теперь у жителей мегаполисов будут спокойные ночи, вот и они могут спать с открытыми окнами. Будем надеяться, что эксперимент в Петербурге пройдет удачно и вскоре законопроект вступит в силу на территории всей страны», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Наличие такой проблемы везде специалист объяснил отсутствие ранее систем отслеживания шумного автотранспорта.

Ранее эксперт сети автосервисов Александр Гоман заявлял, что наибольшую нагрузку от жары в автомобиле испытывают система охлаждения и аккумулятор.

Читайте также:

В России выставили на продажу секретную «Волгу» КГБ

Автоэксперт Шапарин раскрыл, когда АвтоВАЗ повысит цены на Lada

Автоэксперт Гоман раскрыл, какие системы машины наиболее страдают от жары
#страны
#машины
#автомобили
#шум
#жители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бакальчук указал на угрозу для жены после его отстранения от управления Wildberries
Владислав Бакальчук об отстранении от Wildberries: с женой поступят также
05 августа 2024, 21:11

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Муж предпринимательницы, соосновательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, которого отстранили от управления маркетплейсом, заявил, что и с его женой поступят также. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, Татьяна не отреагировала на предупреждения друзей и знакомых семьи, которые отговаривали её от этой сделки, поскольку такой шаг станет серьёзной ошибкой.

Теперь же, после подписания всех документов, их семейный бизнес находится в руках недобросовестных партнёров.

Бакальчук подчеркнул, что планирует побеседовать с братьями Леваном и Робертом Мирзоянами, которые владеют группой Russ, в рамках арбитражных судов. Адвокаты Владислава уже отправили досудебные требования с требованием аннулировать передачу домена маркетплейса.

Читайте также:

Wildberries официально объединился с рекламной компанией Russ

«Перспективы не радужные»: Бакальчук высказался о состоянии Wildberries

«Теряет бизнес»: адвокат раскрыл, с чем останется глава Wildberries Бакальчук при разводе
#бизнес
#адвокат
#семьи
#сделки
#маркетплейс
#компании
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей на новость, что они русские
Разведчики Дульцевы: сын Даня спокойно отреагировал на то, что он русский
05 августа 2024, 20:57

Фото: iStock/macky_ch

Российские разведчики-нелегалы Артём и Анна Дульцевы поблагодарили президента России Владимира Путина за осуществлённый обмен заключёнными, а также рассказали о реакции детей на новость о том, что они русские.
Они рассказали в эфире телеканала «Россия 1», что сразу же по прибытии на родину рассказали детям об их происхождении и о том, что их фамилия на самом деле Дульцевы. Дочь Софи начала чуть-чуть плакать, а сын Даня отнёсся к информации спокойно, но положительно.

Также отмечается, что дети Дульцевых, родным языком которых является аргентинский, уже выучили первые слова на русском языке.

Кроме того, Анна рассказала об угрозах в адрес их семьи. По её словам, власти Аргентины хотели забрать детей и отдать их в приёмную семью. При этом спецслужбы Словении старались делать так, чтобы сохранить семью Дульцевых.

Читайте также:

Посол России в США раскрыл детали дальнейшего обмена заключенными

«Боюсь»: освобожденный Селезнев заявил о попытке своего убийства в тюрьме США

Посол России озвучил число россиян в тюрьмах США
#россияне
#дети
#владимир путин
#сша
#семьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Единственная в России выпускница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, поступила в МГТУ им. Баумана
Получившая 400 баллов за ЕГЭ россиянка поступила в МГТУ им. Баумана
05 августа 2024, 20:09

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Единственная в России выпускница, сдавшая ЕГЭ на максимальные 400 баллов, поступила в МГТУ им. Баумана. Об этом заявил ректор университета Михаил Гордин.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что выпускница Бауманской инженерной школы №150 Александра Оглоблина по итогам ЕГЭ набрала максимальные 400 баллов по четырём предметам – профильной математике, русскому языку, физике и информатике.

Гордин заявил, что руководство вуза гордится выпускницей бауманской инженерной школы, а ныне – первокурсницей МГТУ им. Баумана, которой удалось набрать максимальный общий балл ЕГЭ в России.

Ранее в Минобрнауки России отметили, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места. Предварительные результаты приёмной кампании в этом году оказались выше, чем прошлогодние.

Читайте также:

В Рособрнадзоре рассказали о результатах пересдачи ЕГЭ

Профориентолог Сатикова объяснила пользу работы для студентов-первокурсников

В Подмосковье к началу учебного года откроют 65 новых школ и детсадов
#россия
#егэ
#минобрнауки
#анастасия ракова
#вузы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сразу три автозавода возобновили работу в России
«Автостат»: три российских автозавода вышли из корпоративного отпуска
05 августа 2024, 19:14

Фото: iStock/microolga

Три автомобильных завода возобновили работу в России. Об этом сообщает агентство «Автостат».
Отмечается, что сразу три предприятия автопрома вышли ихз корпоративного отпуска 5 августа.

Речь идёт об «Автозаводе Санкт-Петербург» и «Москвиче», которые не работали с 22 июля, а также об Ульяновском автозаводе (УАЗ), который ушёл в отпуск с 29 июля.

Кроме того, заводы «КамАЗ» и Haval вышли из отпуска 22 июля, а чуть позже, 29 июля, возобновил работу автозавод «Урал».

В настоящее время в корпоративном отпуске остаётся лишь «АвтоВАЗ».

По данным агентства, во время корпоративных отпусков заводы подготавливают количество автомобилей, необходимое для удовлетворения запроса покупателей.

Читайте также:

В России число автомобилей старше 10 лет превысило 70% от всего автопарка страны

«Проседание и замедление»: Автоэксперт рассказал, как изменятся цены на авто в России

Россиян предупредили о возможном снижении продаж автомобилей
#завод
#производство
#автомобили
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья перечислили признаки опасных деревьев
05 августа 2024, 18:59

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Во дворах Московской области с начала лета спилили 930 сухостойных и аварийных деревьев. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Такие деревья представляют угрозу для прохожих и окружающей инфраструктуры из-за риска падения во время сильного ветра или грозы. Аварийные деревья, пострадавшие от непогоды, тоже нуждаются в ликвидации. С начала лета коммунальщики под контролем инспекторов Минчистоты выполнили во дворах опиловку 930 опасных деревьев, выявленных жителями и специалистами надзорного ведомства», – говорится в сообщении.
В министерстве перечислили признаки аварийных деревьев. Это отсутствие листвы и засохшие тёмные ветки, внешние повреждения коры, гнилые стволы, ветви и корни, повисшие фрагменты кроны. Если дерево наклонено к земле под углом более 45 градусов или его корневая система поднята над уровнем земли, оно также представляет опасность», – отметили в ведомстве.

Там попросили не не игнорировать признаки сухостойности и своевременно обращаться в управляющую компанию, чтобы избежать серьёзных последствий.

Читайте также:

«Умные» автомобили за неделю нашли в Подмосковье 6 тыс. нарушений содержания территорий

В подмосковном мусороперерабатывающем комплексе спасли выброшенного котёнка

Подмосковные контейнерные площадки ждёт масштабная модернизация
#минчистоты
#деревья
#безопасность
#подмосковье
#московская область
#дворы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф