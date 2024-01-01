Почетный гражданин Московской области Леонид Ковалевский отмечает день рождения

Фото: пресс-служба администрации губернатора Московской области
Сегодня день рождения отмечает почетный гражданин Подмосковья Леонид Ковалевский.Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Московской области.
Леонид Ковалевский родился 1 января 1951 г. в селе Ошитки Киево-Святошинского района Киевской области (Украинская ССР).
Свою трудовую деятельность он начал авиамехаником Авиационно-технической базы Бориспольского объединенного авиаотряда Украинского управления Гражданской авиации в 1970 г.
В 1971 году прибыл молодым специалистом в Домодедовский объединенный авиаотряд (аэропорт Домодедово). Здесь он начинал свою деятельность в должности авиатехника по обслуживанию самолетов.
Кроме этого, во время своей профессиональной деятельности Ковалевский также получил высшее образование, закончив факультет советского строительства Всесоюзного юридического заочного института по специальности «правоведение» в 1981 году.
В 1986 году его назначили заместителем председателя исполкома Домодедовского городского Совета депутатов трудящихся, а в декабре 1991 года Ковалевского поставили на пост главы администрации Домодедовского района.
Помимо этого, в 2017 году Леонид Павлович был избран депутатом городского Совета и на сегодняшний день является председателем Совета депутатов городского округа Домодедово Московской области.
Стоит отметить, что мужчина имеет орден Почета, медали и награды Московской области и Русской Православной Церкви.
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Свою трудовую деятельность он начал авиамехаником Авиационно-технической базы Бориспольского объединенного авиаотряда Украинского управления Гражданской авиации в 1970 г.
В 1971 году прибыл молодым специалистом в Домодедовский объединенный авиаотряд (аэропорт Домодедово). Здесь он начинал свою деятельность в должности авиатехника по обслуживанию самолетов.
В 1986 году его назначили заместителем председателя исполкома Домодедовского городского Совета депутатов трудящихся, а в декабре 1991 года Ковалевского поставили на пост главы администрации Домодедовского района.
Помимо этого, в 2017 году Леонид Павлович был избран депутатом городского Совета и на сегодняшний день является председателем Совета депутатов городского округа Домодедово Московской области.
Стоит отметить, что мужчина имеет орден Почета, медали и награды Московской области и Русской Православной Церкви.
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Мира Полтева