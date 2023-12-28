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Почта России рассказала, где жители Подмосковья могут отправить письмо Деду Морозу

28 декабря 2023, 19:02
Фото: пресс-служба Почты России

Фото: пресс-служба Почты России

В Подмосковье новогодние почтовые ящики для отправки писем Деду Морозу установлены в 16 почтовых отделениях и во многих других местах. Об этом сообщили в пресс-службе Почты России.
«Праздничная почта работает в 16 почтовых отделениях городских округов, а также на городских культурных площадках: в музеях, выставочных центрах, на центральных площадях – например, в музее-заповеднике «Архангельское», в МЕГЕ Химки и в «Пряничном трамвае» в Коломне», – говорится в сообщении.
В Москве ящики для писем Деду Морозу можно найти в почтовых отделениях на улицах Мясницкой, д. 26А, Никольской, д. 7-9, в туристических инфоцентрах Москвы на Тверской площади, в парке «Зарядье», на Северном и Южном речных вокзалах, а также в мобильном инфоцентре на Манежной площади.


Помимо этого, почта Деда Мороза работает в парках, в ЦДМ на Лубянке, в терминалах «Аэроэкспресс». Опустить письмо новогоднему волшебнику или отправить открытку можно на 24 станциях метро на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах.

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Юрист Соловьёв: Новогодние шумные гулянья ненаказуемы
28 декабря 2023, 19:28

Фото: istockphoto.com/Md Amirul Islam

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что законы о тишине в разных регионах допускают шумные гулянья в новогоднюю ночь.
Он напомнил, что единого закона о тишине в РФ нет, а региональные имеют свои особенности.

«Практически все они исключают новогоднюю ночь из перечня тех, во время которых необходимо соблюдать тишину. Продолжительные шумные гулянья в это время действительно ненаказуемы. Отдельный вопрос — фейерверки. В некоторых областях, в силу приграничного положения, их запуск запрещён. Также есть и другие субъекты федерации, где введено особое положение», — разъяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьёв.

Юрист рекомендовал перед покупкой фейерверков узнать, где и как их разрешено использовать.

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В Подольске учёные приступили к паспортизации ценных осетровых рыб
28 декабря 2023, 19:17

Фото: Мария Андрюхина

Учёные Федерального исследовательского центра животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста в Подольске – приступили к разработке генетической паспортизации осетровых рыб. Это нужно для сохранения популяций таких ценных видов рыб, как стерлядь и сибирский осётр.
Также паспортизация необходима для повышения продуктивности одомашненных форм осетровых и для того, чтобы в аквахозяйствах, которые занимаются их выращиванием, не скрещивали родственные особи.
«Мы работаем с молекулярными маркерами. Они обладают высоким разнообразием за счёт внутренней структуры. Это позволяет определить родство. Уже сделали пробную систему, провели её первичную апробацию. Пока у нас всё получается», – рассказал научный сотрудник лаборатории генетических технологий в агро- и аквахозяйстве центра Николай Бардуков.
Также с помощью паспортизации учёные смогут оценить генетическое разнообразие осетровых. Это важно для племенной работы и в работе по возобновлению популяций, поскольку позволит избежать неблагоприятных скрещиваний – например, с гибридными рыбами, у которых в природе снижена жизнеспособность.

Бардуков отметил, что сейчас в природе многие виды осетровых находятся на грани полного вымирания. Поэтому нужно стараться, чтобы генетический профиль, который получается вывести в хозяйстве, был приближен к природному, более приспособленному к естественным условиям типу.

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#подмосковье
#подольск
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В Китае приобрели популярность пластические операции для кошек и собак
28 декабря 2023, 18:48

Фото: istockphoto/YanaVasileva

В Китае стали популярны пластические операции для домашних питомцев.
South China Morning Post пишет, что появилась мода на «уши Микки Мауса». Во время данной процедуры форму ушей кошек и собак изменяют, делая их более круглыми. Клиники в провинции Чунцин проводят акции, которые предлагают оплатить процедуру для нескольких питомцев сразу.

Стоимость операции примерно 300 юаней (около 4 тысяч рублей). Процедура состоит из двух частей. В начале вводится анестезия, потом удаляется часть тканей ушей. На это тратится примерно полчаса. Во время второй части хирург придает ушам нужную форму.

Профессиональные ветеринары и китайские защитники животных против таких операций, причиняющих животным боль и стресс. Также из-за изменения естественной формы ушей питомцы могут расчесывать их, причинив себе страдания.

При этом законом не запрещает проводить домашним питомцам пластические операции. Клиники в больших городах не оказывают таких услуг. Зачастую их рекламу можно встретить в питомниках.

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#китай
#животные
#ветеринары
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Юрист Ситдикова заявила о возможности разблокировки сайта Киркорова
28 декабря 2023, 18:33

Фото: istockphoto.com/Galeanu Mihai

Юрист Виктория Ситдикова заявила, что сайт российского певца Филиппа Киркорова может быть разблокирован помощью нового провайдера, который согласится транслировать публикуемую на веб-странице информацию.
При этом, она отметила, что провайдер может даже проверять информацию сайта на предмет чего-либо запрещённого.

«Для того, чтобы восстановить доступ к сайту и снова дублировать какую-то на нем информацию, нужно будет перезаключать договор с другим провайдером, который согласится транслировать то, что он публикует на своем сайте. Либо провайдер, с которым сейчас заключен договор, предъявит к нему какие-то определенные требования для устранения спорных моментов на его сайте. Всё это происходит по согласованию с гражданином, чтобы сайт в дальнейшем функционировал без какой-либо лишней информации», — пояснила в беседе с NEWS.ru юрист.

Она напомнила, что заблокировал сайт именно провайдер.

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#скандал
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Украина может стать страной с самой низкой рождаемостью в мире
El Pais: Украина может стать страной с самым низким уровнем рождаемости в мире
28 декабря 2023, 18:19

Фото: iStock/Alona Siniehina

Украина в текущем году может стать страной, в которой зафиксирована самая низкая рождаемость в мире. Об этом сообщает El Pais, ссылаясь на отчет Объединенного исследовательского центра, агентства Европейской комиссии.
Согласно сообщению, в 2023 году на одну женщину приходится всего 0,7 рожденных ребенка. Тогда как нормальный показатель воспроизводства населения считается два ребенка на одну женщину. Таким образом, на шесть взрослых людей приходится всего два ребенка. А это в три раза меньше показателя.

При этом уточняется, что Украина и до начала российской специальной операции находилась в самом низу списка по количеству рождаемости. Тогда на одну женщину приходилось 1,2 ребенка. При этом в текущем году страна может занять самое последнее место.

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В России снизилось число просрочек по ипотеке
28 декабря 2023, 18:06

Фото: istockphoto.com/Jirapong Manustrong

В пресс-службе Центробанка РФ сообщили о снижении числа просрочек по ипотеке за десять месяцев 2023 года.
«Под действием макропруденциальных мер постепенно сокращается доля ипотеки с LTV 80 . Но в абсолютном выражении объёмы выдач такой ипотеки остаются высокими. Ипотека с небольшим первоначальным взносом характеризуется повышенным уровнем риска. Для сокращения выдач рискованной ипотеки Банк РФ с 1 марта 2024 года дополнительно повысит надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким ПДН», — добавили в беседе с Газета.ру в пресс-службе регулятора.

Там также добавили, что в будущем может ожидаться снижение количества выдач рискованной ипотеки.

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На Украине вынесли приговор запорожцу за отказ воевать за ВСУ из-за отца в России
ТСН: запорожца приговорили к трем годам тюрьмы за отказ воевать за ВСУ
28 декабря 2023, 17:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Тернопольский суд вынес приговор жителю Запорожской области за его отказ принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает телеканал ТСН.
Уточняется, что мужчина осужден к трем годам лишения свободы. В мае текущего года запорожец прошел медицинскую комиссию при военкомате, по результатам которой, его признали годным к прохождению военной службы. Однако после получения повестки, мужчина в комиссариат не явился.

Свой отказ от прохождения службы в рядах ВСУ попадающий под призыв объяснил тем, что в России проживает его отец, и он переживает за его безопасность.

На суде мужчина подтвердил, что знал о том, что годен к прохождению службы, и не являлся по повестке умышленно.

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Психолог Гришина раскрыла, как не прогадать с подарком подростку
Психолог Гришина рекомендовала ориентироваться на желания подростка
28 декабря 2023, 17:57

Фото: istockphoto.com/Julia_Sudnitskaya

Психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании Ирина Гришина рекомендовала при выборе новогоднего подарка подростку ориентироваться, в первую очередь, на пожелания самого человека.
«Часто бывает так, что родителю кажется, что он знает лучше, что нужно его ребёнку. Но, думая так, родитель продолжает относиться к нему именно как к ребенку, а не подростку. Когда дети маленькие, их легко обрадовать, и подарок от взрослого часто может быть лучше того, что ребенок пожелает себе сам. Но если так поступить с подростком, он воспримет это как игнорирование его собственного мнения», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Гришина.

Кроме этого, совместно с подростком можно определить сам бюджет его подарка.

По словам специалиста, нематериальный подарок может запомниться подростку намного больше материального.

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Эксперт по этикету назвала самые неуместные подарки на Новый год

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#подарки
#психолог
#подросток
#новый год
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Мотоклуб «Ночные Волки» пригласил на детскую новогоднюю ёлку
28 декабря 2023, 17:50

Фото: Istockphoto / goodmoments, пресс-служба мотоклуба

С 3 по 18 января 2024 года в байк-центре мотоклуба «Ночные Волки» пройдут детские новогодние ёлки. Перед зрителями вновь оживёт волшебный мир сказки, сообщили в пресс-службе мотоклуба.
«С 2003 года «Ночные Волки» при участии талантливых друзей и единомышленников создаёт неповторимое зимнее представление для детей. Движущиеся диковинные декорации и уникальная сказочная техника, летающие мотоциклы и рискованные трюки, красочные спецэффекты и любимые герои русских сказок – всё это в новогодней сказочной истории от «Ночных Волков», – говорится в сообщении.
Ёлки в байк-центре – красочное действо с оригинальным музыкальным сопровождением, красивыми текстами и стихами в форме русской народной сказки, в которой по сюжету зло бросает вызов миру. Однако добрые силы, объединившись, дают отпор злодеям. Из уст героев дети учатся добру, дружбе, готовности прийти на помощь ближнему, смелости и любви к Родине.



Наряду с живыми актёрами в спектаклях задействовано огромное количество сказочной техники. Технические объекты буквально оживают на площадке: выражают эмоции, разговаривают, взмывают ввысь, дышат, извергают языки пламени.

Каждый год новогодние ёлки в байк-Центре посещают более 10 тыс детей не только из Москвы и Подмосковья, но и из других городов.

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#праздник
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