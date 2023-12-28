Почта России рассказала, где жители Подмосковья могут отправить письмо Деду Морозу

Фото: пресс-служба Почты России
В Подмосковье новогодние почтовые ящики для отправки писем Деду Морозу установлены в 16 почтовых отделениях и во многих других местах. Об этом сообщили в пресс-службе Почты России.
«Праздничная почта работает в 16 почтовых отделениях городских округов, а также на городских культурных площадках: в музеях, выставочных центрах, на центральных площадях – например, в музее-заповеднике «Архангельское», в МЕГЕ Химки и в «Пряничном трамвае» в Коломне», – говорится в сообщении.В Москве ящики для писем Деду Морозу можно найти в почтовых отделениях на улицах Мясницкой, д. 26А, Никольской, д. 7-9, в туристических инфоцентрах Москвы на Тверской площади, в парке «Зарядье», на Северном и Южном речных вокзалах, а также в мобильном инфоцентре на Манежной площади.
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Лора Луганская