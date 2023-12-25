Стал известен график работы почты в новогодние праздники

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31 декабря станет выходным днём для отделений Почты России по всей стране. Исключение составят круглосуточные отделений Москвы на ул. Мясницкой и пл. Смоленской. Они будут принимать клиентов до 21 часа, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«1 января станет выходным для всех почтовых отделений России. Круглосуточные отделения возобновят работу 2 января в 8 утра. 2, 3, 4, 5, 6, 8 января все отделения будут работать в обычном режиме. 7 января обслуживать клиентов будут только круглосуточные почтовые отделения», – рассказали в пресс-службе.Там пояснили, что в выходные почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда с учётом особенностей конкретных регионов.
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Лора Луганская