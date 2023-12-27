RTVI: Финляндия запретила россиянам писать бумажные письма Санта-Клаусу

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Финляндия запретила россиянам писать бумажные письма Санта-Клаусу. Об этом сообщил телеканал RTVI со ссылкой на министерство иностранных дел данной скандинавской страны. В ведомстве напомнили о том, что ещё весной минувшего года финская почтовая служба приостановила все перевозки писем и посылок между странами.
Эти меры основаны «на исключительных обстоятельствах в соответствии с соглашениями Всемирного почтового союза». При этом в дипломатическом ведомстве Финляндии указали, что каждый человек имеет права свободно писать Санта-Клаусу, в том числе — на электронную почту.
Российский МИД вызвал посла Финляндии из-за заключения оборонного соглашения между Вашингтоном и Хельсинки. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что 19 февраля МИД РФ сообщил финскому послу, что Россия не намерена оставлять без ответа наращивание военного потенциала НАТО на общей российско-финской границе.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух государств не было, однако с вступлением Финляндии в НАТО они появятся. По словам российского лидера, существовали некоторые разногласия в лесном комплексе, которые связаны с необходимостью развития лесопереработки внутри государства. Путин отметил, что с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс, Россия будет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там конкретные воинские подразделения.
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Российский МИД вызвал посла Финляндии из-за заключения оборонного соглашения между Вашингтоном и Хельсинки. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что 19 февраля МИД РФ сообщил финскому послу, что Россия не намерена оставлять без ответа наращивание военного потенциала НАТО на общей российско-финской границе.
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Артем Путинцев