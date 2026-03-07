Достижения.рф

«Почта России» станет главным доставщиком товаров для взрослых в России

«Почта России» получит эксклюзивное право на доставку товаров для взрослых
Фото: Istock/tanyss

Минцифры подготовило законопроект, который закрепляет за «Почтой России» исключительное право на доставку товаров 18+. Как сообщают «Ведомости», в перечень вошли алкоголь, пиротехника, энергетики и товары для взрослых.



Документ реформирует рынок посылок. Заниматься доставкой смогут только операторы почтовой связи с лицензией. Для этого компании потребуется уставный капитал не менее пяти миллионов рублей.

Законопроект вводит обязательные отчисления для операторов — 3% от доходов ежеквартально пойдут в фонд модернизации почтовых услуг. «Почту России» освободят от этих платежей. Ранее в Ассоциации цифровых платформ оценили ежегодные расходы маркетплейсов по этой статье более чем в 90 млрд рублей.

Эксперты предупреждают: новые отчисления могут привести к росту тарифов на доставку и удорожанию товаров для потребителей. Кроме того, существуют риски снижения конкуренции — не все компании смогут выполнить новые требования.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0