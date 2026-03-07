«Почта России» станет главным доставщиком товаров для взрослых в России

07 марта 2026, 13:35

«Почта России» получит эксклюзивное право на доставку товаров для взрослых

Фото: Istock/tanyss

Минцифры подготовило законопроект, который закрепляет за «Почтой России» исключительное право на доставку товаров 18+. Как сообщают «Ведомости», в перечень вошли алкоголь, пиротехника, энергетики и товары для взрослых.