«Очень оптимистично»: Стал известен день, когда в Москве резко потеплеет

Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +5 градусов в Москве с 10 марта
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о предстоящей погоде в Москве. По словам специалиста, со вторника в столице установится солнечная погода.
В беседе с RT Шувалов сообщил, что со следующей недели дневные температуры составят около +5 градусов.
«Очень оптимистично выглядит прогноз: начиная со вторника относительно высокое давление воцаряется, порядка 755 мм рт. ст., можно рассчитывать на солнечную погоду», — отметил эксперт.Синоптик уточнил, что солнечная погода придёт в столицу именно с 10 марта. До этого, 8 марта, в городе ожидается +1...+3 °С. 9 марта возможно похолодание: предварительный прогноз обещает до -10 градусов ночью и около -2 градусов днём.
