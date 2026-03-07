«Очень оптимистично»: Стал известен день, когда в Москве резко потеплеет

07 марта 2026, 12:07

Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +5 градусов в Москве с 10 марта

Фото: Istock/WDnet

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о предстоящей погоде в Москве. По словам специалиста, со вторника в столице установится солнечная погода.





В беседе с RT Шувалов сообщил, что со следующей недели дневные температуры составят около +5 градусов.

«Очень оптимистично выглядит прогноз: начиная со вторника относительно высокое давление воцаряется, порядка 755 мм рт. ст., можно рассчитывать на солнечную погоду», — отметил эксперт.