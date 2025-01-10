«Почта России» выпустила марку в честь 200-летия жостовской росписи

Фото: пресс-служба Почты России
Марку, посвящённые 200-летию народного промысла по росписи металлических подносов, возникшего в деревне Жостово Московской области, выпустила «Почта России», сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Жостовская роспись подносов появилась в 1825 году. Как правило, жостовская роспись представляет собой цветочные композиции на чёрном фоне. На марке изображены основные предметы жостовского народного промысла: поднос, а также самовар и подстаканник, а на полях — элементы росписи», — говорится в сообщении.Тираж юбилейной марки составляет 180 тысяч экземпляров, номинал — 22 рубля. Выпущены также конверты первого дня. Кроме того, «Почта России» изготовила штемпели специального гашения для подмосковного посёлка Жостово, для Москвы и для Санкт-Петербурга. Поставить этот штемпель можно сегодня, 10 января, в центральном почтовом отделении Москвы на Мясницкой и в отделении в посёлке Жостово (дом №60).
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Лев Каштанов