«Почта России» выпустила марку в честь 200-летия жостовской росписи

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Марку, посвящённые 200-летию народного промысла по росписи металлических подносов, возникшего в деревне Жостово Московской области, выпустила «Почта России», сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.