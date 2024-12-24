В Подмосковье открылось ещё одно отделение почты с доступом на портал госуслуг

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Обновлённое почтовое отделение открылось в посёлке Челюскинский Пушкинского городского округа, теперь там можно также получить доступ к цифровым госуслугам и даже проверить здоровье, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Теперь в почтовом отделении по адресу: Большая Тарасовская улица, дом №108б можно при помощи оператора воспользоваться порталом госуслуг, отправить срочную телеграмму, а также померять температуру, артериальное давление и уровень кислорода в крови», — говорится в сообщении.Отмечается, что масштабный проект по модернизации сельских почтовых отделений инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин в 2022 году.
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